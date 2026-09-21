Banco Central divulga 1º nome de empresa em processo de licença para operar com cripto

O Banco Central divulgou um comunicado no qual informa que a fintech brasileira especializada em stablecoins, Onda Finance, está em processo de autorização para operar com criptoativos. Essa é a primeira companhia a aparecer oficialmente no pleito para atuar de maneira regulada no setor.

No documento, consta a nomeação de Matheus Puppe Magalhães, Nildson Ferreira Alves e Renato Gomes Lima para ocupar cargos de diretoria na empresa. Comunicados do tipo pelo BC permitem que o público se manifeste sobre as indicações para cargos de administração em instituições autorizadas.

A Onda, contudo, aparece como "instituição em processo de autorização".

Pela regulamentação dos ativos virtuais publicada no fim do ano passado, todas as empresas e instituições que desejam atuar com esse tipo de ativo precisarão obter uma licença de Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais (SPSAV) junto ao BC.

O prazo final para o envio do pedido autorização é 30 de outubro. Ou seja, em pouco mais de um mês todas as corretoras de criptomoedas ou companhias que atuem com intermediação ou custódia de criptoativos precisarão enviar seus pedidos à autoridade monetária.

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