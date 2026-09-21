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Banco Central divulga 1º nome de empresa em processo de licença para operar com cripto

Todas as empresas que atuam com ativos digitais precisarão pedir licença regulador até 30 de outubro

Martelo de juiz e representações de criptomoedas (Kanchanara/Unsplash)

Martelo de juiz e representações de criptomoedas (Kanchanara/Unsplash)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13h40.

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O Banco Central divulgou um comunicado no qual informa que a fintech brasileira especializada em stablecoins, Onda Finance, está em processo de autorização para operar com criptoativos. Essa é a primeira companhia a aparecer oficialmente no pleito para atuar de maneira regulada no setor.

No documento, consta a nomeação de Matheus Puppe Magalhães, Nildson Ferreira Alves e Renato Gomes Lima para ocupar cargos de diretoria na empresa. Comunicados do tipo pelo BC permitem que o público se manifeste sobre as indicações para cargos de administração em instituições autorizadas.

A Onda, contudo, aparece como "instituição em processo de autorização".

Pela regulamentação dos ativos virtuais publicada no fim do ano passado, todas as empresas e instituições que desejam atuar com esse tipo de ativo precisarão obter uma licença de Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais (SPSAV) junto ao BC.

O prazo final para o envio do pedido autorização é 30 de outubro. Ou seja, em pouco mais de um mês todas as corretoras de criptomoedas ou companhias que atuem com intermediação ou custódia de criptoativos precisarão enviar seus pedidos à autoridade monetária.

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