A CEO que olha o TikTok logo de manhã e termina o dia com cromoterapia

Fundadora e CEO da marca de cosméticos Anastasia Beverly Hills e autora do livro "Raising Brows", aos 67 anos Anastasia Soare divide seu dia entre reuniões virtuais, exercícios físicos e cuidados com a pele.

Em entrevista para americana Business Insider, ela conta como começa seu dia: interagindo com os seguidores por meio do Instagram e TikTok antes mesmo de sair da cama.

Anastasia é romena e migrou para Los Angeles em 1989. Oito anos depois, em 1997, ela abriu seu primeiro salão em Beverly Hills e desenvolveu seu método de proporção áurea para sobrancelhas. Em 2000, ela lançou sua marca de maquiagens. Hoje, ela acumula uma fortuna de US$ 900 milhões e em 2023 sua empresa foi avaliada em US$ 800 milhões.

Atualmente, ela administra a empresa de sua casa. Anastasia conta que acorda antes do despertador e a primeira tarefa de seu dia é responder os e-mails e checar as redes sociais.

"Minha vida gira muito em torno do trabalho, mas aprendi a encontrar prazer nisso. Às vezes, faço uma previsão do tempo para meu público no Instagram ou TikTok pela manhã, e todos adoram, mas nem sempre tenho tempo"

Cuidados com a pele

"Minha rotina de cuidados com a pele de manhã inclui muitos produtos, e eu os troco com frequência, às vezes toda semana. Acho que assim os resultados são melhores. Depois faço minha maquiagem, com base, sobrancelhas, blush e tudo mais. Uso muitos dos meus próprios produtos", comenta Anastasia.

Ela explica que na parte da noite utiliza uma máscara e passa vinte minutos em uma cama de terapia com luz vermelha para reduzir inflamações.

Outra parte essencial na rotina de beleza, é o cuidado com os cabelos. "Cuido muito bem do meu cabelo com usando máscaras, condicionadores e tudo o que puder para mantê-lo saudável", diz.

Rotina de exercícios entre as reuniões

Com uma dieta restrita, sua única refeição pela manhã é uma xícara de café. Às 8h30 ela começa a se exercitar com os aparelhos de musculação que mantém no quarto.

"Se tenho tempo, corro na esteira, mas muitas vezes já estou atolada em reuniões no Zoom logo cedo", explica. Mas, esse não é o único momento de atividade física. Entre as reuniões e treinamentos de equipe, ela busca encaixar mais alguns exercícios com pesos e faz uma caminhada ao final da tarde.

Trabalho no centro das tarefas diárias

Sem escritório, Anastasia admite sentir falta do presencial na rotina de trabalho e preza por realizar os próprios treinamentos por meio do Zoom. Para organizar o cotidiano, ela concentra reuniões estratégicas e bate-papos com as equipes de campo às sextas-feiras.

"Minha mesa está cheia de produtos de maquiagem, contas e impressões da minha agenda. Não temos mais escritório, e sinto falta daquela época. Em casa, porém, ouço música o dia inteiro. Coloco música clássica de manhã e Pink Martini a tarde", comenta.

Informação e análise fazem parte do trabalho

Para se manter informada, Anastasia opta por ler The Business of Fashion, Bloomberg e notícias geopolíticas que podem influenciar na sua logística. Ela se mantém longe da TV nos dias de semana para evitar longas maratonas de séries, mas foca em analisar as redes sociais e revistas antes de dormir.

"Com as redes sociais, tenho sorte quando consigo ler algumas páginas à noite. Quando morava na Romênia, eu lia o tempo todo", confessa. Ela conta que seus livros preferidos são sobre negócios e moda e que no momento está lendo "The Power of Action", “Scrambled or Sunny Side Up” e “Cartier: The Untold Story".

Alimentação regrada

A primeira refeição do dia de Anastasia é o almoço, por volta do meio-dia. "Normalmente preparo uma salada com frango ou peixe grelhado, ou talvez uma sopa. Não faço lanches durante o dia", conta.

Na parte da noite, quando não está em um evento ou jantar especial, ela opta por cozinhar carne com legumes ou peixe com arroz.

Momentos de relaxamento e hobbies

Sem a distração das séries de TV, Anastasia aproveita algumas de suas noites para organizar arranjos de flores para casa, geralmente com rosas e orquídeas. Ela explica que costuma deixar a tarefa para os fins de semana, mas que o hobbie a ajuda a relaxar.

O contato com a família também é diário. "Dirijo cinco minutos até a casa da minha mãe, de 92 anos, quase todos os dias por volta das 18h. Ela não é mais muito ativa, então geralmente só sentamos e conversamos", diz.

Nos dias em que fica em casa, Anastasia busca apagar as luzes por volta da meia-noite.

"Não costumo ficar estressada. Sempre há problemas assim que abro meus e-mails — pequenos, grandes e extremamente importantes. Negócios são sobre encontrar soluções", finaliza.