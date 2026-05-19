Quando acaba a quinta e última temporada de 'The Boys'?

O final de The Boys está mais próximo que nunca. O episódio 8 da quinta e última temporada chega à Prime Video nesta quarta-feira, 20, marcando a última estreia do programa.

No sétimo episódio da temporada, Homelander já conquistou o status de semideus, mas entra em conflito com seu pai, Soldier Boy. Com uma morte chocante e Butcher mais brutal ainda, o penúltimo capítulo deixou os fãs da série satírica sobre super-heróis ansiosos para a conclusão das tramas.

Que horas estreia o último episódio de 'The Boys'

Assim como os outros episódios da temporada, o gran finale vai ao ar às 04h (de Brasília).

Confira o trailer do último episódio de 'The Boys'

O trailer oficial do final da série foi divulgado neste domingo, 17, no canal Rotten Tomatoes TV. Confira:

Sobre o que será a última temporada de 'The Boys'?

A quarta temporada terminou em julho de 2024, com o novo presidente dos Estados Unidos decretando lei marcial e colocando o Homelander no comando do país. Todos os Boys foram capturados, exceto Butcher e Annie.

Agora, na quinta e última temporada, é o mundo do Homelander, que retorna com sua sede de poder e sangue.

Hughie, Mother's Milk e Frenchie estão presos em um "Campo da Liberdade". Annie luta para organizar uma resistência contra a avassaladora força dos Supes. Kimiko está desaparecida. Mas quando Butcher reaparece, disposto a usar um vírus que eliminará todos os Supes do mapa, ele desencadeia uma série de eventos que mudará o mundo e todos nele para sempre.

"É o clímax, pessoal. Coisas grandes vão acontecer", diz o comunicado oficial da Prime Video.

Qual é o elenco da quinta temporada de 'The Boys'?

O elenco da quinta temporada de "The Boys" inclui Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jared Padalecki, Jensen Ackles, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Cameron Crovetti, Susan Heyward, Valorie Curry e Daveed Diggs.