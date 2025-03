TikTok troca Marketplace de Criadores pelo TikTok One e promete novos recursos para criadores

O TikTok irá fechar o seu marketplace para criadores totalmente em 1 de abril para criar uma experiência mais expandida, informou a rede social a negócios e criadores via e-mail, segundo o site de notícias TechCrunch.

O Marketplace de Criadores fornece integração e colaboração entre marcas e criadores do TikTok. A partir de 1 de abril, o website irá redirecionar os visitantes do Marketplace de Criadores para a plataforma criativa focada em negócios TikTok One.

A empresa já havia anunciado a transição em maio de 2024. Antes que o fechamento total aconteça, o Tiktok está incentivando anunciantes a mudar seus dados para o TikTok One

O serviço irá incluir novas funcionalidades e ajudar criadores a encontrar inspiração, pesquisar tendências e a se conectar com especialistas para suas campanhas publicitárias. Além disso, oferece dicas de como usar as ferramentas criativas de TikTok e as contas comerciais.

Uso de IA

A transição do TikTok engloba também mais foco nos recursos de inteligência artificial. A empresa irá acabar com a sua ferramenta de Geração de Vídeos, que permite edição de vídeos. Os usuários da ferramenta estão sendo redirecionados para a plataforma Symphony Creative Studio. Lançado em junho de 2024, a ferramenta de geração de vídeo com IA busca agilizar a produção de conteúdo.

O Symphony se estende até o TikTok Ads Manager, plataforma de gerenciamento de anúncios. Com isso, criadores podem gerar vídeos para publicidade a partir de inputs e receber sugestões de como otimizar os anúncios.