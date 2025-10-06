Skincare de luxo ganha força com ativações na Paris Fashion Week

Os cuidados com a pele se popularizaram durante a pandemia, impulsionados por vídeos de rotina e pela divulgação dos benefícios para o maior órgão do corpo humano. Segundo dados da Euromonitor International, divulgados pela ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), 76% dos brasileiros já adotaram o skincare como prática diária.

A projeção é que o mercado global de cuidados com a pele atinja US$ 233,61 bilhões até 2032, de acordo com relatório da Spherical Insights. Diante desse potencial de crescimento, empresas seguem fortalecendo suas apostas em produtos e experiências voltados ao bem-estar.

Alo Yoga inova em ativação na Paris Fashion Week

A Semana de Moda de Paris, realizada de 29 de setembro a 7 de outubro, reuniu marcas e convidados não somente para desfiles, mas também para ativações de divulgação, como a da Alo Yoga. A empresa de fitness levou ao Hotel Plaza Athénée — em parceria com a Dior Beauty — um spa exclusivo.

O estilo glamouroso da marca foi traduzido em treinos esportivos, tratamentos de spa e menus de comida saudável. A ativação contou com convidadas como as modelos Taylor Hill, Lila Moss e Stella Maxwell.

“Os parisienses são obcecados pelo bem-estar de Los-Angeles. A Alo é a conexão natural entre moda de alto nível e bem-estar. Esse programa une nossas roupas e tênis a aulas online, espaços de treino, suplementos, produtos de beleza e tratamentos de spa”, disse Summer Nacewicz, vice-presidente executiva de criação e marketing da marca, à Business of Fashion.

O spa também apresentou a linha de skincare da Alo, que deve chegar ao varejo francês em 2026. Além de roupas, a empresa já oferece protetores solares, suplementos de colágeno, magnésio e outras vitaminas — categoria ainda não disponível no Brasil.

“Nosso objetivo é crescer e fortalecer a categoria de skincare em 2026”, reforçou Nacewicz.

Elevando o nível de bem-estar, a marca incluiu cristais nos tratamentos de massagem, inspirados em seu lançamento de bolsas de luxo com pedras de quartzo, vendidas por US$ 3.600 (cerca de R$ 20 mil).

Com faturamento global de US$ 2 bilhões , a empresa abriu sua primeira loja no Brasil em maio e já figura entre as favoritas de Kendall Jenner , Taylor Swift e Hailey Bieber .

Mais lançamentos globais

A 111Skin, marca de skincare de luxo, inaugurou seu primeiro spa no Plaza Hotel, nos Estados Unidos, com tratamentos de cromoterapia, crioterapia e salas exclusivas para cuidados faciais. A Augustinus Bader também estreou um spa em Paris, no Hotel Costes.

Já a italiana Coperni lançou a coleção C+, desenvolvida com a HeiQ. As peças — leggings, blusas e bodies — liberam probióticos e prebióticos na pele quando ativadas pelo movimento do corpo, e custam a partir de US$ 175 (R$ 933).

Na categoria de séruns, a Colorescience apresentou um spray de vitamina D que promete ativar a função da pele sem exposição solar, vendido por US$ 65 (R$ 350). Já a marca Personal Day, da atriz Lili Reinhart, lançou um sérum contra acnes e manchas, ao preço de US$ 39 (R$ 210).