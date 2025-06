Instagram testa novo recurso para rivalizar com TikTok

O Instagram está testando um novo recurso que promete mudar a forma como os usuários interagem com o conteúdo: o “repost”.

A função permitirá que os usuários compartilhem postagens de outras pessoas diretamente em seus feeds, algo parecido com os retweets do X (antigo Twitter) ou os reposts populares no Facebook, Tumblr e TikTok.

Embora o movimento não seja uma grande surpresa — já que o Instagram vinha desenvolvendo a função desde 2022 —, a novidade tem gerado reações mistas entre os usuários. Alguns se mostram empolgados com a possibilidade de amplificar conteúdo interessante diretamente no feed, como já acontece em outras redes sociais. Outros, no entanto, podem não ver com bons olhos a adição de mais um formato à plataforma, que já conta com postagens, Stories, Reels, Notas, DMs, anúncios e mais.

Atualmente, é possível compartilhar postagens de outras pessoas nas Stories, mas a novidade permitirá que o conteúdo seja compartilhado no feed de forma oficial, sem a necessidade de recorrer a capturas de tela ou aplicativos de terceiros. A introdução dessa funcionalidade pode beneficiar tanto os usuários comuns quanto os criadores de conteúdo, pois ela permite maior visibilidade e pode aumentar o alcance das postagens, além de garantir o devido crédito ao criador original.

Como se trata de uma função em fase de testes, ainda não há uma data definida para a liberação oficial do recurso para todos os usuários, segundo o TechCrunch.