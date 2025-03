Zoom lança agentes de IA e quer tornar reuniões online mais produtivas

A Zoom (NASDAQ: ZM), conhecida por sua plataforma de videoconferência, está ampliando sua aposta em inteligência artificial com o lançamento de novos recursos voltados à automação de tarefas.

A empresa apresentou um modelo próprio de linguagem, uma abordagem que combina diferentes sistemas de IA e um estúdio para personalização de agentes corporativos.

O objetivo é fazer com que reuniões deixem de ser apenas eventos de comunicação e se tornem pontos de partida para ações automatizadas .

O serviço tem ensaiado uma entrada na corrida da IA desde 2023, e investido, principalmente, em infraestrutura voltada à produtividade. A empresa firmou uma parceria com a Anthropic para integrar modelos de linguagem em sua plataforma, mas optou por uma abordagem mais flexível do que concorrentes como Microsoft e Google.

Enquanto o Teams usa o serviço Azure OpenAI e o Google Meet se apoia no Gemini, a Zoom desenvolveu seu próprio modelo, combinando-o a soluções de terceiros.

Segundo Huang, CTO da Zoom e ex-Microsoft, a decisão de criar um modelo de linguagem pequeno (SLM, na sigla em inglês) com 2 bilhões de parâmetros permitiu maior eficiência e personalização.

Em vez de depender exclusivamente de grandes modelos, a Zoom usa uma arquitetura federada, na qual seu modelo próprio processa informações antes de acionar IA mais robustas . A estratégia visa reduzir custos e melhorar desempenho, além de permitir futuras implementações locais para maior privacidade.

IA Companion 2.0: de assistente a agente autônomo

A principal novidade da empresa é a evolução do IA Companion, que passa de um assistente para um sistema de IA agente, capaz de executar ações de forma autônoma. Entre os novos recursos estão:

Automação de tarefas: identificação automática de ações discutidas em reuniões e chats;

Gestão de reuniões: agendas sugeridas, anotações em tempo real e gravação por voz;

Criação de documentos: geração automática de tabelas e referências no Zoom Docs;

Avatares personalizados: criação de vídeos com avatares gerados por IA;

Integração setorial: ferramentas específicas para profissionais de saúde, educação e atendimento ao cliente.

A maioria dos recursos será lançada entre março e julho de 2025. O IA Companion padrão estará disponível sem custo adicional para assinantes pagos, mas versões mais avançadas exigirão pagamento extra.

AI Studio: IA personalizada para empresas

Outra aposta da Zoom é o AI Studio, uma plataforma que permite que empresas criem agentes de IA customizados para suas necessidades. Com ele, companhias podem treinar a IA em documentos internos, como políticas de RH, garantindo respostas precisas para funcionários. Além disso, o sistema pode se conectar a bases de conhecimento corporativas para suporte técnico e atendimento automatizado.

Para empresas que lidam com grande volume de reuniões e informações dispersas, a abordagem da Zoom pode representar uma alternativa viável frente a soluções da Microsoft e do Google. A arquitetura federada da empresa também levanta um debate relevante sobre custos e eficiência no uso de IA generativa. Em um momento em que o impacto financeiro dessas tecnologias preocupa empresas, a combinação de modelos pequenos e grandes pode se tornar um diferencial competitivo.