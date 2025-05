O que a marca de Hailey Bieber ensina sobre branding e influência digital

Como nasceu a marca que virou sucesso global

Lançada em 2022, a Rhode transformou-se em um fenômeno global no mercado de beleza, culminando em sua aquisição por US$ 1 bilhão pela e.l.f. Beauty em 2025. A trajetória da marca destaca estratégias de marketing inovadoras e a influência de celebridades na construção de marcas de sucesso.

Em junho de 2022, Hailey Bieber lançou a Rhode, uma marca de skincare que rapidamente se destacou no mercado de beleza. Três anos depois, em maio de 2025, a e.l.f. Beauty anunciou sua aquisição por US$ 1 bilhão, evidenciando o impacto da marca no setor. As informações foram retiradas da Vogue.

Desde o início, a Rhode adotou uma abordagem minimalista, oferecendo produtos essenciais como o Peptide Glazing Fluid, a Barrier Restore Cream e o Peptide Lip Treatment. Essa estratégia de focar em poucos itens de alta qualidade permitiu à marca construir uma identidade forte e reconhecível.

O papel da influência digital

A presença de Hailey Bieber nas redes sociais teve papel crucial no sucesso da Rhode. Com mais de 50 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora utilizou sua base para promover a marca, compartilhando rotinas de skincare e destacando os benefícios dos produtos. Campanhas como o #GlazedDonutSkin viralizaram, ampliando a visibilidade da marca e impulsionando as vendas.

Em 2024, a Rhode registrou um crescimento de 367% em Earned Media Value (EMV) em relação ao ano anterior, consolidando-se como uma das marcas de skincare mais comentadas nas redes sociais.

Resultados financeiros e próximos passos

A estratégia de marketing da Rhode incluiu colaborações criativas, como o lançamento do Lip Phone Case, que gerou US$ 8,3 milhões em EMV e apresentou uma taxa de engajamento de 31,9% no Instagram. Em termos financeiros, a marca alcançou US$ 212 milhões em vendas no ano fiscal encerrado em março de 2025.

A aquisição pela e.l.f. Beauty marca um novo capítulo. Hailey Bieber seguirá liderando a marca como Chief Creative Officer e Head of Innovation, garantindo a continuidade da visão e dos valores que impulsionaram o sucesso inicial.

A trajetória da Rhode mostra como a combinação de autenticidade, produtos de qualidade e influência digital pode gerar crescimento exponencial. Profissionais de marketing e branding podem extrair valiosas lições dessa história de sucesso.

