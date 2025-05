Ela teve que implorar por US$ 500 para empreender nos EUA. Hoje, tem fortuna de quase US$ 1 bilhão

Anastasia Soare, fundadora e CEO da empresa americana de cosméticos Anastasia Beverly Hills, hoje é sinônimo de sucesso no mercado de beleza, mas a jornada até o topo foi longe de ser fácil. Em 1989, quando imigrava para os Estados Unidos vinda da Romênia, a situação financeira de Soare era desafiadora.

Sem um histórico de crédito, com inglês limitado e com um sonho que parecia distante, ela se viu obrigada a recorrer ao banco Wells Fargo. "Tive que implorar para o gerente me dar um cartão de crédito de US$ 500", disse Soare ao Business Insider.

Quando chegou à Califórnia, Soare era apenas uma esteticista, com pouca experiência e sem grandes recursos financeiros. O que faltava em termos de capital, ela compensava com visão e coragem. "O que eu tinha a perder? Eu sabia que queria mais", disse. De um começo simples, ela iniciou o processo de construção de sua marca com uma ideia simples, mas revolucionária: transformar a modelagem das sobrancelhas em um serviço de beleza indispensável.

Do simples serviço à criação de uma categoria

Formada em arte e arquitetura, Soare logo percebeu que as sobrancelhas, até então negligenciadas, podiam se tornar uma categoria de negócio por si só. Foi o início da criação de sua famosa técnica de design das sobrancelhas, baseada na proporção áurea, que combinava estética e precisão.

O conceito inovador não encontrou aceitação geral inicialmente, mas Soare acreditava profundamente no potencial da sua ideia. Ela começou a oferecer o serviço gratuitamente, convencendo os clientes a experimentarem a técnica que ela sabia ser diferenciada.

O marido de Soare, na época, estava cético. "Você mal fala inglês, não sabe escrever um cheque, não tem histórico de crédito, e quer abrir um negócio?", questionou. Porém, Soare foi em frente, afirmando: "O que eu tinha a perder? Eu só sabia que queria mostrar para mim mesma do que sou capaz."

O império Anastasia Beverly Hills

O caminho até o sucesso foi longo, mas, com perseverança, Soare estabeleceu sua clientela e abriu o próprio salão de beleza em Beverly Hills, em 1997. A grande virada aconteceu em 2000, quando lançou a própria linha de produtos para sobrancelhas, fazendo a técnica acessível a um público muito maior.

A partir daí, Anastasia Beverly Hills se transformou em um nome globalmente reconhecido, sendo associada diretamente ao design das sobrancelhas perfeitas.

O negócio logo se tornou um ícone no setor de beleza, com uma base de clientes que inclui celebridades como Kim Kardashian, Jennifer Lopez e Cindy Crawford. A ascensão meteórica de Soare, no entanto, não foi isenta de dificuldades.

A empresa, avaliada em US$ 3 bilhões em 2018, passou por desafios financeiros e uma crescente concorrência no setor de cosméticos, levando a uma redução no seu valor de mercado. Em 2023, era estimado em US$ 800 milhões.

Superação e legado

Hoje, com uma fortuna de US$ 900 milhões segundo a americana Forbes, Anastasia Soare é reconhecida como uma das mulheres mais influentes no mercado de beleza. "Eu inventei uma categoria que não existia antes", disse ela ao BI.

Aos 67 anos, Soare continua à frente da Anastasia Beverly Hills, ainda diretamente envolvida nas operações da empresa e no desenvolvimento de novos produtos.