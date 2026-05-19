Esporte

Violão que teria sido usado por Pelé antes de Copa vai a leilão

Pelé teria demonstrado interesse pelo instrumento e passado a utilizá-lo com frequência

O violão foi anunciado pelo proprietário na plataforma OLX por R$ 20 mil, com possibilidade de negociação (Reprodução)

O violão foi anunciado pelo proprietário na plataforma OLX por R$ 20 mil, com possibilidade de negociação (Reprodução)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 19 de maio de 2026 às 18h34.

Um violão da marca Ângelo Del Vecchio, fabricado entre as décadas de 1940 e 1950, foi colocado à venda por um vendedor da Zona Norte do Rio de Janeiro. O instrumento chama atenção não apenas pela antiguidade, mas pela história ligada a um dos maiores nomes do esporte mundial.

De acordo com o atual proprietário, o jornalista Felipe Pinheiro Mirabelli, o violão teria sido utilizado por Pelé antes da disputa da Copa do Mundo de 1966, durante o período de concentração da seleção brasileira em Caxambu (MG). Além disso, o ex-jogador também teria deixado sua marca no instrumento ao gravar a assinatura diretamente na madeira.

“Desde a década de 1960, minha família possui um violão da marca Ângelo Del Vecchio, com a assinatura do Pelé. O ex-jogador não apenas assinou, como também o utilizou”, afirmou Mirabelli ao jornal O Globo.

O violão foi anunciado pelo proprietário na plataforma OLX por R$ 20 mil, com possibilidade de negociação. A peça também está disponível para leilão no site Inova, com lance inicial no mesmo valor.

'Peça de família'

Segundo o relato de Mirabelli ao jornal, o instrumento chegou à família a partir de Belém do Pará, trazido por sua avó após sua mudança para o Rio de Janeiro, onde passou a residir depois de se casar. Já na capital fluminense, um amigo da família pediu para levar o violão a Caxambu, onde iria cobrir a preparação da seleção brasileira para a Copa.

Durante esse período, de acordo com o proprietário, Pelé teria demonstrado interesse pelo instrumento e passado a utilizá-lo com frequência. Antes de viajar para a Inglaterra, sede do Mundial de 1966, o jogador decidiu registrar sua passagem pelo objeto, marcando a madeira com a assinatura “Edson Pelé”.

Ao receber o violão de volta, a avó de Mirabelli reagiu inicialmente com surpresa e insatisfação, acreditando que a marcação havia danificado o presente que havia ganhado de seus pais. Com o tempo, no entanto, o item passou a ser valorizado como uma peça de relevância histórica, associada à trajetória do Rei do Futebol.

Edições antigas do álbum da Copa do Mundo podem valer quase R$ 7 mil

A primeira edição do álbum da Copa do Mundo distribuída no Brasil foi em 1970 pela Panini. Além de pioneira, a edição tem outro diferencial: ela corresponde ao torneio em que a seleção brasileira conquistou o tricampeonato.

Por esses motivos, é a versão mais cara do álbum. Anúncios na OLX e no Enjoei variam entre os R$ 3 mil e R$ 4 mil.

No Mercado Livre, no entanto, o item chega aos R$ 6.990.

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