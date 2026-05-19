Violão que teria sido usado por Pelé antes de Copa vai a leilão

Um violão da marca Ângelo Del Vecchio, fabricado entre as décadas de 1940 e 1950, foi colocado à venda por um vendedor da Zona Norte do Rio de Janeiro. O instrumento chama atenção não apenas pela antiguidade, mas pela história ligada a um dos maiores nomes do esporte mundial.

De acordo com o atual proprietário, o jornalista Felipe Pinheiro Mirabelli, o violão teria sido utilizado por Pelé antes da disputa da Copa do Mundo de 1966, durante o período de concentração da seleção brasileira em Caxambu (MG). Além disso, o ex-jogador também teria deixado sua marca no instrumento ao gravar a assinatura diretamente na madeira.

“Desde a década de 1960, minha família possui um violão da marca Ângelo Del Vecchio, com a assinatura do Pelé. O ex-jogador não apenas assinou, como também o utilizou”, afirmou Mirabelli ao jornal O Globo.

O violão foi anunciado pelo proprietário na plataforma OLX por R$ 20 mil, com possibilidade de negociação. A peça também está disponível para leilão no site Inova, com lance inicial no mesmo valor.

'Peça de família'

Segundo o relato de Mirabelli ao jornal, o instrumento chegou à família a partir de Belém do Pará, trazido por sua avó após sua mudança para o Rio de Janeiro, onde passou a residir depois de se casar. Já na capital fluminense, um amigo da família pediu para levar o violão a Caxambu, onde iria cobrir a preparação da seleção brasileira para a Copa.

Durante esse período, de acordo com o proprietário, Pelé teria demonstrado interesse pelo instrumento e passado a utilizá-lo com frequência. Antes de viajar para a Inglaterra, sede do Mundial de 1966, o jogador decidiu registrar sua passagem pelo objeto, marcando a madeira com a assinatura “Edson Pelé”.

Ao receber o violão de volta, a avó de Mirabelli reagiu inicialmente com surpresa e insatisfação, acreditando que a marcação havia danificado o presente que havia ganhado de seus pais. Com o tempo, no entanto, o item passou a ser valorizado como uma peça de relevância histórica, associada à trajetória do Rei do Futebol.

Edições antigas do álbum da Copa do Mundo podem valer quase R$ 7 mil

A primeira edição do álbum da Copa do Mundo distribuída no Brasil foi em 1970 pela Panini. Além de pioneira, a edição tem outro diferencial: ela corresponde ao torneio em que a seleção brasileira conquistou o tricampeonato.

Por esses motivos, é a versão mais cara do álbum. Anúncios na OLX e no Enjoei variam entre os R$ 3 mil e R$ 4 mil.

No Mercado Livre, no entanto, o item chega aos R$ 6.990.