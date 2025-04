Como manter o foco e a disciplina no mundo hiper conectado

Você já escutou alguém dizendo que a atenção é o ativo mais valioso do século 21? Essa frase — e suas variações — se tornou comum nos últimos tempos em que tentamos com muito custo capturar o olhar e o interesse das pessoas.

O curioso dessa história é que a batalha ingrata de tentar fisgar a atenção não acontece só em relação a outra pessoa: nós mesmos parecemos travar essa luta interna. Afinal, convenhamos: manter o nosso foco anda bem difícil em meio a tantos estímulos constantes.

O que quero dizer é que, hoje, não vivemos só o desafio de cativar a outra pessoa, mas de manter o nosso próprio interesse “no lugar”. Porque, se não nos forçarmos a isso, logo estamos com o pensamento lá longe.

E o ponto de toda essa conversa é que, mais do que uma característica da nossa época, essa “epidemia da distração” é um problema para a nossa vida profissional.

Em uma enquete recente que fiz no meu perfil no LinkedIn, as pessoas afirmaram que o foco e a disciplina são dois dos principais fatores que impactam na produtividade do dia a dia. Não se trata de uma descoberta surpreendente, eu sei. Contudo, fiquei pensando no que essa constatação significa.

Se as pessoas reconhecem que essas duas palavras interferem diretamente na sua capacidade de entrega, muito provavelmente elas vivem um desafio diário, uma vez que manter a atenção já não é tão simples como antigamente. Contudo, dá para reverter essa situação.

Quem já leu outros artigos meus, sabe que não acredito em "receita de bolo", portanto, em vez de tratar a lista abaixo como um “modo de preparo”, avalie os ingredientes que ofereço e veja o que realmente faz sentido para a sua realidade. Algumas práticas que costumam me auxiliar nesse resgate do foco e da disciplina são:

Criar rituais para começar e encerrar o dia: ter uma rotina estruturada ajuda o cérebro a entender quando é hora de entrar no modo de concentração e quando relaxar. Pequenos hábitos, como revisar a agenda pela manhã e criar uma lista de prioridades, podem fazer a diferença.

Gerenciar as distrações intencionais e involuntárias: nem todas as distrações são ruins — algumas pausas estratégicas ajudam a manter a mente ativa. O problema está naquelas interrupções constantes que quebram o fluxo de trabalho. Manter as notificações de todos os aplicativos ativadas e deixar as redes sociais abertas o tempo todo podem ser hábitos que acabam com a sua produtividade.

Ter clareza sobre seus objetivos: muitas vezes, a distração e indisciplina vem da falta de definição sobre o que realmente precisa ser feito. Impor-se metas diárias ou semanais, com objetivos claros e prazos realistas, ajuda a manter a disciplina e evita a sensação de estar com o tempo sempre ocupado, mas sem progresso real.

Desenvolver a autodisciplina de forma progressiva: ninguém se torna uma pessoa disciplinada de uma hora para outra. Por isso, comece com pequenas mudanças, como estabelecer períodos curtos de foco total, e vá aumentando conforme sentir mais controle sobre sua atenção.

Praticar o descanso ativo: paradoxalmente, parar e relaxar é essencial para manter a concentração. Momentos de lazer, sono de qualidade e pausas curtas durante o expediente recarregam a energia mental e evitam a fadiga cognitiva.

Assim como nos dedicamos para desenvolver hard skills no trabalho, precisamos direcionar esforços para aprimorar nossa capacidade de concentração e autogestão. O mundo hiperconectado demanda não só a capacidade de estarmos atualizados com as novas tecnologias e com a velocidade da transformação — é preciso saber se reinventar em busca de novas formas para manter o foco.