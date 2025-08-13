Jejum de 16 horas e sem glúten: como esse atleta da NBA perdeu 14kg e virou a estrela dos Lakers

A evolução de Luka Dončić é impressionante. Em cada uma de suas aparições, ele parece um atleta diferente. Se alguém duvidava de seu profissionalismo, ele assumiu a responsabilidade de acalmar todas as dúvidas e assumir o controle de tudo.

Sua chegada ao Los Angeles Lakers e o golpe que veio por não poder vencer ao lado de LeBron James provaram ser o golpe perfeito para Dončić decidir fazer uma mudança radical em sua vida, que, logicamente, lhe permite multiplicar seu status como uma estrela da NBA. Porque ele não só modificou toda a sua rotina de treinamento, mas também passou por uma mudança em sua dieta, que lhe permitiu, em poucos meses, perder 14kg.

A decisão de Luka Dončić

A decisão de Dončić faz parte de um plano abrangente. Os riscos são muito altos. Trata-se de corresponder às expectativas, porque a franquia de Los Angeles, com sua contratação, causou impacto na NBA. Mas o desembolso de US$ 165 milhões para uma extensão de três anos, que aposta no esloveno como a estrela que herdará a coroa de "King James", representa uma aposta grande demais para Dončić continuar vagando pelas quadras em uma condição física longe da ideal, apostando tudo em seu imenso talento.

O jogador interpretou dessa forma porque sabia que parecia fora da sua faixa de peso. Embora agora, com seu novo físico, não se saiba quanto Dončić pesa, sabia-se que, em novembro de 2024, ele pesava 122kg, quando o peso oficial registrado na NBA era 104kg. Esses dados foram revelados após o término do vínculo do jogador com seu antigo time, o Dallas Mavericks.

Mudança de estilo de vida

Segundo a imprensa eslovena, a mudança é resultado de um plano de treino mais estruturado. Eles chegaram a informar que a intenção de Dončić não era perder peso, mas sim reduzir a inflamação em seu corpo. Por isso, a equipe que o acompanha, composta pelo fisioterapeuta Javier Barrio, o preparador físico Anze Macek e a nutricionista Lucía Almendros, elaborou um programa para o esloveno que coloca seus músculos em constante estado de degeneração, e a única maneira de garantir que ele consiga reconstruir esse tecido é repor continuamente suas reservas de proteína.

Para atingir esse objetivo, ela consome mais de 250 gramas de proteína por dia, o equivalente a cinco peitos de frango extragrandes. "A única quantidade que medimos é a de proteína; 250 gramas é o mínimo. Se ela quiser mais, pode comer mais", explicou a nutricionista à mídia eslovena.

Exames e ajustes na dieta

Aos 26 anos, Dončić passou por uma série de exames para implementar essa dieta. Sangue, urina e fezes foram analisados. Ele passou por ressonâncias magnéticas e ultrassons, enquanto outros exames mediram a pressão que seus pés exerciam no chão e como seu corpo se movia na quadra. Os resultados determinaram sua rotina.

Em suas especificações alimentares, os carboidratos são o único macronutriente variável, já que ele deve evitar o glúten. No entanto, ele consome outros carboidratos ricos em amido, como arroz e batata, embora estrategicamente, pois estes mantêm a composição corporal e reduzem o desconforto digestivo.

Como Almendros explicou em conversa com um veículo de comunicação americano, tudo está sendo estudado para garantir que Luka mantenha o desempenho ideal: "Dependendo da partida, da época do ano e da condição física dele, usamos carboidratos, mas em um horário específico para ter energia para a partida ou durante o treino".

Jejum intermitente e flexibilidade na dieta

Um elemento central da transformação dramática de Dončić é um jejum intermitente de 16 horas. Suas refeições são limitadas a um intervalo de oito horas, entre meio-dia e 20h, sem ingestão calórica das 20h30 até o meio-dia do dia seguinte.

Dončić obtém sua proteína de uma combinação de produtos de origem animal magros, principalmente ovos e frango, e shakes com baixo teor de carboidratos e sem açúcar, feitos com leite de amêndoas. Sua ingestão nutricional também é rica em ácidos graxos ômega-3, gorduras saudáveis e alimentos anti-inflamatórios, como nozes, frutas vermelhas e folhas verdes. Para sobremesa, ele come frutas e inclui porções generosas de vegetais para repor as vitaminas essenciais perdidas durante os treinos.

Flexibilidade durante a temporada

Segundo os especialistas que acompanham Dončić, as exigências do esloveno são flexibilizadas durante a temporada de competições: por exemplo, durante a participação no Eurobasket, ele tem maior flexibilidade nos horários e na escolha da alimentação, já que as viagens e o estresse dos jogos dificultam o cumprimento de todos os parâmetros da sua dieta.

Por exemplo, na NBA, os voos costumam ser à tarde ou à noite, então não é tão fácil para Dončić jejuar por 16 horas, e é por isso que ele intensifica seu plano nutricional durante as férias. "O plano não está desativado, mas Luka sabe que pode tomar pequenas liberdades em relação à sua rotina alimentar", explicou Almendros. Até o próprio Luka Dončić reconheceu que precisava mudar, que era imperativo estar em outra sintonia.

"Uma transformação. Se eu parar agora, será em vão. Sou muito competitivo, e este verão está sendo um pouco diferente. Isso me motivou a ser ainda melhor. Era uma situação de agora ou nunca. Não se trata apenas de pular alto. Acho que sou muito atlético em outros aspectos: no equilíbrio, no controle do corpo, no que faço ao frear, na desaceleração..."