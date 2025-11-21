Carreira

Está ficando sedentário? Use esses comandos no ChatGPT para inserir exercícios físicos na sua rotina

Com prompts bem estruturados, a inteligência artificial pode ajudar você a criar uma rotina de exercícios simples, realista e personalizada — aumentando sua disposição, foco e energia tanto na vida pessoal quanto na profissional

Prompts que ajudam a tornar o exercício físico parte da rotina. (ThinkStock)

Denise Gabrielle
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 12h50.

A inteligência artificial pode ser uma aliada valiosa para quem deseja adotar hábitos mais saudáveis mesmo em meio a uma rotina atribulada.

Ao estruturar treinos, organizar horários e sugerir atividades compatíveis com o nível de preparo, ferramentas como o ChatGPT ajudam a tornar o exercício físico mais acessível, realista e motivador, reduzindo a procrastinação e aumentando a disposição no trabalho e no dia a dia.

Confira alguns prompts que podem auxiliar a criar  e manter uma rotina de atividades físicas:

1. Prompt para criar um treino personalizado para sua rotina

“Monte um plano de exercícios para mim considerando que tenho apenas [X minutos] por dia e quero melhorar minha disposição física e mental.”

Com esse comando, é possível receber sugestões de treinos objetivos e adequados ao tempo disponível, de treinos curtos pela manhã a pequenas pausas ativas durante o expediente.

A IA ajuda a criar um plano viável, evitando metas inalcançáveis e tornando o exercício mais simples de colocar em prática.

2. Prompt para adaptar exercícios ao seu nível de condicionamento

“Liste versões fáceis, intermediárias e avançadas de exercícios para que eu possa evoluir aos poucos, mesmo treinando em casa.”

Esse comando organiza exercícios por nível de dificuldade, permitindo que o usuário comece no ritmo certo e progrida de forma segura.

3. Prompt para transformar atividades do dia a dia em oportunidades de movimento

“Me ajude a transformar minhas atividades diárias (como deslocamentos, tarefas domésticas e pausas no trabalho) em oportunidades de me movimentar e exercitar sem precisar de academia.”

Esse comando permite que a IA identifique situações do cotidiano, como subir escadas, caminhar pequenas distâncias, alongar durante reuniões online ou fazer séries rápidas enquanto espera o café ficar pronto e transforme cada uma delas em miniatividades físicas.

É uma forma prática de aumentar o gasto energético, manter o corpo ativo e reduzir o sedentarismo sem depender de treinos formais.


Com esse tipo de estratégia, o movimento passa a fazer parte da vida de forma natural, refletindo em mais disposição, clareza mental e melhor desempenho profissional.

