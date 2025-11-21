Está ficando sedentário? Use esses comandos no ChatGPT para inserir exercícios físicos na sua rotina

Prompts que ajudam a tornar o exercício físico parte da rotina. (ThinkStock)
Redatora
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 12h50.
A inteligência artificial pode ser uma aliada valiosa para quem deseja adotar hábitos mais saudáveis mesmo em meio a uma rotina atribulada.
Ao estruturar treinos, organizar horários e sugerir atividades compatíveis com o nível de preparo, ferramentas como o ChatGPT ajudam a tornar o exercício físico mais acessível, realista e motivador, reduzindo a procrastinação e aumentando a disposição no trabalho e no dia a dia.
Confira alguns prompts que podem auxiliar a criar e manter uma rotina de atividades físicas:
“Monte um plano de exercícios para mim considerando que tenho apenas [X minutos] por dia e quero melhorar minha disposição física e mental.”
Com esse comando, é possível receber sugestões de treinos objetivos e adequados ao tempo disponível, de treinos curtos pela manhã a pequenas pausas ativas durante o expediente.
A IA ajuda a criar um plano viável, evitando metas inalcançáveis e tornando o exercício mais simples de colocar em prática.
“Liste versões fáceis, intermediárias e avançadas de exercícios para que eu possa evoluir aos poucos, mesmo treinando em casa.”
Esse comando organiza exercícios por nível de dificuldade, permitindo que o usuário comece no ritmo certo e progrida de forma segura.
“Me ajude a transformar minhas atividades diárias (como deslocamentos, tarefas domésticas e pausas no trabalho) em oportunidades de me movimentar e exercitar sem precisar de academia.”
Esse comando permite que a IA identifique situações do cotidiano, como subir escadas, caminhar pequenas distâncias, alongar durante reuniões online ou fazer séries rápidas enquanto espera o café ficar pronto e transforme cada uma delas em miniatividades físicas.
É uma forma prática de aumentar o gasto energético, manter o corpo ativo e reduzir o sedentarismo sem depender de treinos formais.
Com esse tipo de estratégia, o movimento passa a fazer parte da vida de forma natural, refletindo em mais disposição, clareza mental e melhor desempenho profissional.
