Os 50 passaportes mais poderosos do mundo em 2026

O passaporte de Singapura segue como o mais poderoso do mundo em 2026, permitindo acesso sem visto prévio a 192 destinos, segundo o Henley Passport Index, ranking que avalia a mobilidade global de cidadãos de quase 200 países.

O levantamento considera como acesso facilitado viagens sem necessidade de visto tradicional, incluindo entrada com autorização eletrônica (ETA) ou visto emitido na chegada, desde que não haja exigência de aprovação prévia antes da viagem.

Ásia domina o topo do ranking

Além de Singapura, a Ásia concentra posições de destaque no ranking global. O Japão aparece em segundo lugar, com acesso a 188 destinos, seguido por um grupo de países europeus e asiáticos que dividem a terceira colocação, como Coreia do Sul, Dinamarca, Espanha, Suécia e Suíça, todos com 186 destinos liberados.

O desempenho reflete acordos diplomáticos amplos e políticas de isenção de vistos consolidadas ao longo dos últimos anos.

Brasil fica fora do top 10

O passaporte dos Estados Unidos ocupa a 10ª posição, com acesso a 179 destinos, mantendo trajetória estável.

Já o Brasil aparece na 16ª colocação, com 169 destinos, empatado com a Argentina. O resultado mantém o passaporte brasileiro entre os mais fortes da América Latina, atrás apenas do Chile, que ocupa o 13º lugar, com 175 destinos.

Além de Chile, Brasil e Argentina, outros países da região figuram bem no ranking. Uruguai e México aparecem no top 25, enquanto Costa Rica, Panamá e Paraguai mantêm níveis intermediários de acesso global.

No Caribe, passaportes como os de Barbados, Bahamas e Antígua e Barbuda se destacam pela ampla isenção de vistos, especialmente para viagens à Europa e à Ásia.

Europa mantém forte presença

A Europa segue dominante nas primeiras posições, com países como Alemanha, França, Itália, Holanda e Irlanda figurando entre os passaportes com acesso a mais de 180 destinos. Esses países ocupam, em sua maioria, o quarto e o quinto lugares do ranking.

O bloco europeu se beneficia tanto de acordos multilaterais quanto da força econômica e diplomática de seus Estados-membros.

Países com menor mobilidade seguem concentrados em zonas de conflito

Na outra ponta do ranking, passaportes de países afetados por guerras, instabilidade política ou sanções internacionais continuam com acesso limitado. Afeganistão, Síria, Iraque, Iêmen e Somália ocupam as últimas posições, com menos de 35 destinos acessíveis sem visto tradicional.

Segundo o índice, restrições diplomáticas e questões de segurança seguem como os principais fatores que limitam a mobilidade desses cidadãos.

Top 50 passaportes mais poderosos do mundo

1º Singapura (192)

2º Japão, Coreia do Sul (188)

3º Dinamarca, Luxemburgo, Espanha, Suécia, Suíça (186)

4º Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Holanda, Noruega (185)

5º Hungria, Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Emirados Árabes Unidos (184)

6º Croácia, Tchéquia, Estônia, Malta, Nova Zelândia, Polônia (183)

7º Austrália, Letônia, Liechtenstein, Reino Unido (182)

8º Canadá, Islândia, Lituânia (181)

9º Malásia (180)

10º Estados Unidos (179)

11º Bulgária, Romênia (178)

12º Mônaco (177)

13º Chile (175)

14º Chipre (174)

15º Andorra, Hong Kong (RAE da China) (171)

16º Argentina, Brasil (169)

17º San Marino (168)

18º Israel (165)

19º Barbados, Brunei (162)

20º Bahamas (158)

21º México (157)

22º São Vicente e Granadinas, Uruguai (156)

23º São Cristóvão e Nevis (155)

24º Antígua e Barbuda, Seychelles (154)

25º Vaticano (152)

26º Costa Rica, Panamá (148)

27º Granada, Maurício (147)

28º Trinidad e Tobago (146)

29º Dominica, Paraguai, Santa Lúcia (145)

30º Ucrânia (143)

31º Peru (142)

32º Macau (RAE da China) (141)

33º Taiwan (139)

34º Sérvia (136)

35º El Salvador, Guatemala (132)

36º Ilhas Salomão (131)

37º Colômbia, Honduras (130)

38º Ilhas Marshall, Montenegro, Macedônia do Norte, Samoa (128)

39º Tonga (127)

40º Nicarágua (125)

41º Tuvalu (124)

42º Bósnia e Herzegovina, Geórgia, Kiribati (122)

43º Albânia, Micronésia, Palau (121)

44º Moldávia (120)

45º Venezuela (118)

46º Rússia, Turquia (113)

47º Catar (111)

48º África do Sul (101)

49º Belize (99)

50º Kuwait (96)