Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Quantos anos você teria na Coreia do Sul?

País usa método em que todos envelhecem na virada do ano

Aniversário: Coreia do Sul utiliza sistema diferenciado para contagem para idade. (Getty Images)

Aniversário: Coreia do Sul utiliza sistema diferenciado para contagem para idade. (Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 18h09.

Na Coreia do Sul, a idade nem sempre foi contada como no resto do mundo. Durante décadas, o país utilizou um sistema tradicional em que a pessoa já nasce com um ano de idade. Além disso, todos envelhecem juntos na virada do ano, e não no aniversário.

Nesse modelo, a gestação é considerada parte da vida. Assim, um bebê nascido em 31 de dezembro passa a ter dois anos em 1º de janeiro. O método difere do sistema internacional, adotado pela maioria dos países.

Até 2023, a Coreia do Sul era o último país do leste asiático a manter oficialmente esse cálculo. Com a mudança na legislação, o país passou a adotar o padrão internacional para fins legais, fazendo muitos cidadãos “rejuvenescerem” um ou dois anos nos documentos.

Como calcular sua idade pelo sistema coreano

No sistema tradicional da Coreia do Sul, o cálculo não leva em conta o aniversário. A idade muda sempre na virada do ano.

Veja como funciona na prática:

Sistema tradicional coreano

  • Ano atual: 2026
  • Ano de nascimento: 2000
  • Cálculo: 2026 − 2000 + 1
  • Idade na Coreia: 27 anos

Sistema internacional

  • Ano atual: 2026
  • Ano de nascimento: 2000
  • Se o aniversário já passou: 26 anos
  • Se ainda não passou: 25 anos

Sistema “idade por ano”

  • Considera apenas o ano de nascimento
  • Pessoas nascidas em 2000 têm a mesma idade legal
  • Vale para escola, serviço militar e algumas regras legais

Mesmo após a mudança na lei, o sistema “idade por ano” continua em vigor para situações específicas. Já o sistema internacional passou a ser usado nos documentos oficiais, como passaporte e aposentadoria.

Contagem de idade na Coreia

A idade tem papel central na cultura sul-coreana. Ela define hierarquias sociais, formas de tratamento e até a linguagem usada nas interações cotidianas. Termos como "oppa" e "unni" dependem da diferença de idade entre as pessoas.

Por esse motivo, o sistema tradicional foi mantido por tanto tempo. No entanto, escolas e órgãos públicos passaram a adotar com mais frequência o padrão internacional, reduzindo confusões em documentos e benefícios.

Com a mudança, o governo busca padronizar a contagem da idade em registros oficiais, sem alterar de forma imediata práticas culturais ainda presentes no cotidiano do país.

Acompanhe tudo sobre:Coreia do SulJovensano-novo

Mais de Mundo

Terremoto deixou 12 feridos e foi percebido na Cidade do México; veja vídeo

Por que a Coreia do Sul calcula a idade de maneira diferente?

Ucrânia determina a evacuação de 3 mil famílias frente à ofensiva russa

EUA ameaça reagir contra Irã após sete mortes e 119 prisões em protestos

Mais na Exame

Mundo

Terremoto deixou 12 feridos e foi percebido na Cidade do México; veja vídeo

Minhas Finanças

INSS divulga calendário de pagamentos de janeiro de 2026

Brasil

Helicóptero faz pouso de emergência no mar do RJ

Economia

Salário mínimo de 2026 é 4,4 vezes menor que o ideal, aponta DIEESE