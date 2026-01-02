Quantos anos você teria na Coreia do Sul?

Na Coreia do Sul, a idade nem sempre foi contada como no resto do mundo. Durante décadas, o país utilizou um sistema tradicional em que a pessoa já nasce com um ano de idade. Além disso, todos envelhecem juntos na virada do ano, e não no aniversário.

Nesse modelo, a gestação é considerada parte da vida. Assim, um bebê nascido em 31 de dezembro passa a ter dois anos em 1º de janeiro. O método difere do sistema internacional, adotado pela maioria dos países.

Até 2023, a Coreia do Sul era o último país do leste asiático a manter oficialmente esse cálculo. Com a mudança na legislação, o país passou a adotar o padrão internacional para fins legais, fazendo muitos cidadãos “rejuvenescerem” um ou dois anos nos documentos.

Como calcular sua idade pelo sistema coreano

No sistema tradicional da Coreia do Sul, o cálculo não leva em conta o aniversário. A idade muda sempre na virada do ano.

Veja como funciona na prática:

Sistema tradicional coreano

Ano atual: 2026

Ano de nascimento: 2000

Cálculo: 2026 − 2000 + 1

Idade na Coreia: 27 anos

Sistema internacional

Ano atual: 2026

Ano de nascimento: 2000

Se o aniversário já passou: 26 anos

Se ainda não passou: 25 anos

Sistema “idade por ano”

Considera apenas o ano de nascimento

Pessoas nascidas em 2000 têm a mesma idade legal

Vale para escola, serviço militar e algumas regras legais

Mesmo após a mudança na lei, o sistema “idade por ano” continua em vigor para situações específicas. Já o sistema internacional passou a ser usado nos documentos oficiais, como passaporte e aposentadoria.

Contagem de idade na Coreia

A idade tem papel central na cultura sul-coreana. Ela define hierarquias sociais, formas de tratamento e até a linguagem usada nas interações cotidianas. Termos como "oppa" e "unni" dependem da diferença de idade entre as pessoas.

Por esse motivo, o sistema tradicional foi mantido por tanto tempo. No entanto, escolas e órgãos públicos passaram a adotar com mais frequência o padrão internacional, reduzindo confusões em documentos e benefícios.

Com a mudança, o governo busca padronizar a contagem da idade em registros oficiais, sem alterar de forma imediata práticas culturais ainda presentes no cotidiano do país.