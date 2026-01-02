Quantos anos você teria na Coreia do Sul?

Aniversário: Coreia do Sul utiliza sistema diferenciado para contagem para idade. (Getty Images)
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 18h09.
Na Coreia do Sul, a idade nem sempre foi contada como no resto do mundo. Durante décadas, o país utilizou um sistema tradicional em que a pessoa já nasce com um ano de idade. Além disso, todos envelhecem juntos na virada do ano, e não no aniversário.
Nesse modelo, a gestação é considerada parte da vida. Assim, um bebê nascido em 31 de dezembro passa a ter dois anos em 1º de janeiro. O método difere do sistema internacional, adotado pela maioria dos países.
Até 2023, a Coreia do Sul era o último país do leste asiático a manter oficialmente esse cálculo. Com a mudança na legislação, o país passou a adotar o padrão internacional para fins legais, fazendo muitos cidadãos “rejuvenescerem” um ou dois anos nos documentos.
No sistema tradicional da Coreia do Sul, o cálculo não leva em conta o aniversário. A idade muda sempre na virada do ano.
Veja como funciona na prática:
Sistema tradicional coreano
Sistema internacional
Sistema “idade por ano”
Mesmo após a mudança na lei, o sistema “idade por ano” continua em vigor para situações específicas. Já o sistema internacional passou a ser usado nos documentos oficiais, como passaporte e aposentadoria.
A idade tem papel central na cultura sul-coreana. Ela define hierarquias sociais, formas de tratamento e até a linguagem usada nas interações cotidianas. Termos como "oppa" e "unni" dependem da diferença de idade entre as pessoas.
Por esse motivo, o sistema tradicional foi mantido por tanto tempo. No entanto, escolas e órgãos públicos passaram a adotar com mais frequência o padrão internacional, reduzindo confusões em documentos e benefícios.
Com a mudança, o governo busca padronizar a contagem da idade em registros oficiais, sem alterar de forma imediata práticas culturais ainda presentes no cotidiano do país.