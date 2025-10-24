Trinidad e Tobago anuncia apoio militar aos EUA no mar do Caribe

Os Estados Unidos e Trinidad e Tobago anunciaram nesta semana exercícios militares conjuntos próximos às costas da Venezuela, em meio ao aumento das tensões na região.

A movimentação ocorre após o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, fazer um apelo por paz diante da presença de navios americanos no Caribe.

O destróier USS Gravely (DDG-107) participará dos treinamentos ao lado da Força de Defesa de Trinidad e Tobago (TTDF), segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores do país no Caribe. O navio americano deve zarpar em 30 de outubro.

“A presença das forças militares americanas em Trinidad e Tobago coloca em evidência o compromisso dos Estados Unidos com a segurança regional e a cooperação no Caribe”, afirmou o comunicado oficial.

Apoio a Washington e reação venezuelana

A primeira-ministra Kamla Persad Bissessar manifestou apoio ao presidente Donald Trump e às operações militares dos EUA no Caribe, que têm como suposto objetivo combater o tráfico de drogas.

A posição marcou uma guinada no alinhamento do novo governo trinitino, aproximando o país das diretrizes de Washington para a região.

Em reação rápida, a Venezuela acusou Trinidad e Tobago de servir aos interesses americanos e de legitimar a presença militar dos Estados Unidos perto de seu território.

Caracas também condenou os bombardeios americanos em águas internacionais do Caribe e do Pacífico, que, segundo o governo venezuelano, já deixaram 37 mortos.

*Com informações da AFP