EUA e Suíça fecham acordo para reduzir tarifas de importação

Os governos dos Estados Unidos e da Suíça concluíram um acordo para reduzir tarifas de importação americanas, segundo o representante comercial da Casa Branca, Jamieson Greer. Em troca, a Suíça se comprometeu a fazer novos investimentos suíços no setor industrial americano.

"Já chegamos basicamente a um acordo com a Suíça. Portanto, publicaremos os detalhes desse acordo hoje no site da Casa Branca”, disse Greer à rede de televisão CNBC. Ele não ofereceu detalhes adicionais, mas afirmou que a Suíça “transferirá grande parte de sua produção industrial para os EUA: produtos farmacêuticos, fundição de ouro, equipamentos ferroviários”.

Segundo o Conselho Federal suíço, "a Suíça e os Estados Unidos encontraram uma solução: as tarifas serão reduzidas para 15%. Agradecemos ao presidente [Donald] Trump pelo seu compromisso construtivo".

Em publicação no X, o órgão informou que o encontro com Greer, representante da Casa Branca para o Comércio (USTR), "foi produtivo".

Como parte do acordo, as empresas suíças comprometeram-se a investir US$ 200 bilhões (R$ 1,05 trilhão) nos Estados Unidos até o final de 2028.

Negociação com governo Trump

O anúncio ocorre após a chegada a Washington do ministro da Economia e vice-presidente da Suíça, Guy Parmelin, para negociar com o governo do presidente Donald Trump a redução de tarifas para o patamar de 15%, semelhante ao obtido pela União Europeia e outras economias.

Em agosto, os Estados Unidos impuseram tarifas de 39% sobre produtos suíços, uma das taxas mais altas da atual gestão, justificadas pelo amplo superávit comercial da Suíça nas relações bilaterais. A medida tem afetado setores-chave da economia do país europeu, incluindo relojoaria, mecânica e alimentos, especialmente exportações tradicionais como chocolate e queijo.

Greer confirmou que se reuniu com a delegação suíça na tarde de quinta-feira, 13, em um processo de diálogo que “está em andamento desde abril”, quando Trump adotou uma série de tarifas sobre importações com o objetivo declarado de equilibrar o déficit comercial dos EUA.

O representante comercial americano disse que “a Suíça concordou em administrar seu superávit comercial com os EUA, garantindo que, em áreas em que têm superávit, como os setores farmacêutico, de ouro, etc., suas empresas construirão aqui (em território americano)”.

