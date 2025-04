Groenlândia sofreu corte de telecomunicações e investiga conexão com apagão na Espanha

Uma parte da Groenlândia sofreu, na noite de segunda-feira, 28, uma interrupção nas telecomunicações (telefone, SMS, internet), e o provedor local, Tusass, investiga um possível vínculo com o apagão na Espanha, de onde é parcialmente gerenciado o fornecimento para a Groenlândia.

“Perdemos a conexão com nossa equipe em Maspalomas, na Espanha [nas Ilhas Canárias], da qual dependemos fortemente para atender os clientes da região coberta por satélite”, escreveu a Tusass em comunicado.

As áreas afetadas, onde o fornecimento é feito por via satelital, estão localizadas no norte e no sul desse imenso território ártico.

“Estamos tentando descobrir se há uma ligação com o grande corte de fornecimento elétrico que afetou a Espanha”, indicou o comunicado à meia-noite de segunda-feira. Na manhã de terça-feira, o operador ainda não havia fornecido mais detalhes.

As redes foram totalmente estabelecidas em Portugal e na Espanha no começo da madrugada. Todas as subestações elétricas espanholas tinham energia às 5h.