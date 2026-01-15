Passsaporte do Brasil está na frente do México, mas atrás do Chile; veja ranking

O passaporte brasileiro aparece à frente do México, mas ainda atrás do Chile no ranking dos passaportes mais poderosos do mundo, segundo o Henley Passport Index, que mede o número de destinos acessíveis sem visto.

Brasil e Argentina ocupam a 16ª posição, com acesso a 169 destinos sem necessidade de visto antecipado. O resultado coloca o Brasil acima do México, que aparece na 21ª colocação, com 157 destinos, mas abaixo do Chile, que figura na 13ª posição, com 175 destinos.

Na América do Sul, o Chile lidera o ranking regional, seguido por Argentina e Brasil, que dividem a mesma colocação. Mais abaixo aparecem países como Uruguai (22º), Paraguai (29º), Peru (31º) e Colômbia (37º).

O levantamento considera como acesso sem visto tanto a entrada totalmente livre quanto modalidades como visto na chegada ou autorização eletrônica (ETA), desde que não exijam aprovação prévia de um consulado.]

Top 50 passaportes mais poderosos do mundo

1º Singapura (192)

2º Japão, Coreia do Sul (188)

3º Dinamarca, Luxemburgo, Espanha, Suécia, Suíça (186)

4º Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Holanda, Noruega (185)

5º Hungria, Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Emirados Árabes Unidos (184)

6º Croácia, Tchéquia, Estônia, Malta, Nova Zelândia, Polônia (183)

7º Austrália, Letônia, Liechtenstein, Reino Unido (182)

8º Canadá, Islândia, Lituânia (181)

9º Malásia (180)

10º Estados Unidos (179)

11º Bulgária, Romênia (178)

12º Mônaco (177)

13º Chile (175)

14º Chipre (174)

15º Andorra, Hong Kong (RAE da China) (171)

16º Argentina, Brasil (169)

17º San Marino (168)

18º Israel (165)

19º Barbados, Brunei (162)

20º Bahamas (158)

21º México (157)

22º São Vicente e Granadinas, Uruguai (156)

23º São Cristóvão e Nevis (155)

24º Antígua e Barbuda, Seychelles (154)

25º Vaticano (152)

26º Costa Rica, Panamá (148)

27º Granada, Maurício (147)

28º Trinidad e Tobago (146)

29º Dominica, Paraguai, Santa Lúcia (145)

30º Ucrânia (143)

31º Peru (142)

32º Macau (RAE da China) (141)

33º Taiwan (139)

34º Sérvia (136)

35º El Salvador, Guatemala (132)

36º Ilhas Salomão (131)

37º Colômbia, Honduras (130)

38º Ilhas Marshall, Montenegro, Macedônia do Norte, Samoa (128)

39º Tonga (127)

40º Nicarágua (125)

41º Tuvalu (124)

42º Bósnia e Herzegovina, Geórgia, Kiribati (122)

43º Albânia, Micronésia, Palau (121)

44º Moldávia (120)

45º Venezuela (118)

46º Rússia, Turquia (113)

47º Catar (111)

48º África do Sul (101)

49º Belize (99)

50º Kuwait (96)