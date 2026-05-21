China critica EUA após indiciamento de Raúl Castro e fala em 'abuso judicial'

A China criticou nesta quinta-feira o que classificou como “abuso dos meios judiciais” por parte dos Estados Unidos, após o indiciamento do ex-presidente cubano Raúl Castro em um caso relacionado à queda de dois aviões em 1996. A manifestação ocorre em meio à escalada de tensões diplomáticas entre Washington e Havana.

O posicionamento foi feito pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun, ao ser questionado sobre o avanço das acusações apresentadas pelos Estados Unidos contra o ex-dirigente cubano.

Segundo o governo chinês, medidas como sanções unilaterais e processos judiciais com alcance internacional não têm base no direito internacional e representam uma forma de pressão política sobre Cuba.

“A China sempre se opôs firmemente às sanções unilaterais ilegais (...) e se opõe ao abuso dos meios judiciais”, afirmou Guo. Ele também disse que Pequim rejeita qualquer tentativa de coerção externa contra Havana “sob qualquer pretexto”.

O porta-voz acrescentou que os Estados Unidos deveriam interromper o uso de sanções e instrumentos judiciais como forma de pressão e evitar ameaças recorrentes de uso da força.

Indiciamento amplia pressão sobre Cuba

Na quarta-feira, autoridades americanas anunciaram o indiciamento de Raúl Castro, de 94 anos, por suposta participação na derrubada de aeronaves em 1996, além de acusações de conspiração e homicídio de cidadãos dos Estados Unidos.

O caso é tratado por Washington como um novo capítulo na responsabilização de autoridades cubanas por episódios históricos envolvendo a aviação americana.

A medida foi classificada pelo presidente Donald Trump como um “momento importante”, embora o governo americano tenha indicado que não há, no curto prazo, expectativa de ações adicionais contra Havana.

O anúncio ocorre em meio ao agravamento da crise econômica cubana, marcada por escassez de energia, dificuldades de abastecimento e impacto das sanções americanas, especialmente no setor de petróleo.

Pequim reiterou apoio ao governo cubano e afirmou defender a soberania e a “dignidade nacional” da ilha, em oposição ao que considera interferência externa.

*Com AFP