Veja a lista de 75 países afetados pelo congelamento de vistos dos EUA

Os Estados Unidos vão suspender a emissão de vistos para cidadãos de 75 países, entre eles o Brasil. A informação foi confirmada pela Bloomberg com base em um comunicado interno do Departamento de Estado americano.

Segundo a agência, a medida passa a valer a partir de 21 de janeiro e congela por tempo indeterminado os pedidos de visto. A lista inclui países que já enfrentavam fortes restrições, como Afeganistão, Irã, Rússia e Somália, mas o impacto deve ser mais significativo em nações que mantinham fluxo regular de concessões, como Brasil e Nigéria.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, compartilhou no X (antigo Twitter) a reportagem da Fox News, primeiro veículo a divulgar a informação.

Segundo o Departamento de Estado, a decisão se baseia na aplicação mais rigorosa da regra do chamado “ônus público”, que permite negar vistos a estrangeiros considerados propensos a depender de benefícios governamentais nos Estados Unidos.

“O Departamento de Estado usará sua autoridade de longa data para considerar inelegíveis potenciais imigrantes que possam se tornar um ônus para os Estados Unidos e explorar recursos públicos”, afirmou o porta-voz Tommy Pigott em nota.

Ainda segundo a Fox News, oficiais consulares foram orientados a recusar pedidos enquanto os critérios de triagem são reavaliados. O governo Trump já havia endurecido o processo nos últimos meses, incluindo a análise detalhada de perfis em redes sociais em busca de conteúdos considerados hostis aos Estados Unidos.

A suspensão ocorre a cerca de cinco meses do início da Copa do Mundo, que será coorganizada pelos Estados Unidos, Canadá e México, e deve receber centenas de milhares de visitantes estrangeiros.

Veja a lista dos 75 países afetados pela medida, segundo a Fox News:

