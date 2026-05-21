FIFA libera ingressos populares para jogos da Copa em Nova York após pressão de torcedores

Pelo menos mil moradores de Nova York terão acesso a ingressos de US$ 50 para partidas da Copa do Mundo da FIFA, que ocorrerá entre junho e julho, em uma iniciativa anunciada pela prefeitura para ampliar o acesso ao torneio diante da alta nos preços cobrados ao público.

O anúncio foi feito pelo prefeito Zohran Mamdani durante coletiva no Harlem, ao lado de Alex Lasry, presidente do Comitê Organizador de Nova York e Nova Jersey.

O programa prevê a distribuição dos ingressos por meio de um sorteio que começará às 10h do dia 25 de maio. Os vencedores também receberão transporte gratuito de ônibus para o MetLife Stadium.

“Sabemos que os preços dos ingressos para este torneio dispararam para milhares de dólares”, disse Mamdani. “Estamos garantindo que os trabalhadores não sejam excluídos do esporte que ajudaram a criar por causa dos preços.”

Segundo a prefeitura, cada pessoa poderá participar do sorteio uma vez por dia. O limite será de 50 mil inscrições diárias ao longo de alguns dias. Os ingressos não poderão ser transferidos e serão entregues diretamente aos ganhadores nos pontos de embarque dos ônibus.

A iniciativa inclui os cinco jogos da fase de grupos e duas partidas da fase eliminatória. Cerca de 150 ingressos foram reservados para cada confronto.

O acordo com a FIFA foi firmado em parceria com o Comitê Organizador de Nova York e Nova Jersey, em meio às críticas de torcedores aos preços dos ingressos e do transporte durante o torneio.

Após reclamações, a New Jersey Transit informou neste mês que reduziria o valor da passagem especial da Copa do Mundo, de US$ 150 para US$ 105. Em seguida, a tarifa voltou a cair, chegando a US$ 98.

Quais são as datas da Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começaram em 11 de junho de 2026 e serão sediados no México, Estados Unidos e Canadá. O torneio será encerrado em 19 de julho de 2026.