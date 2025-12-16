Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Estados Unidos e Paraguai anunciam acordo para combater crime organizado

País sul-americano é um dos maiores aliados do governo de Donald Trump na região

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 15h27.

Tudo sobreEstados Unidos (EUA)
Saiba mais

Os Estados Unidos e o Paraguai assinaram nesta segunda-feira, 15 de dezembro, um acordo de segurança que pode possibilitar a presença de soldados americanos no país sul-americano, como parte da ofensiva do presidente Donald Trump, contra gangues criminosas violentas que seu governo classifica como organizações terroristas.

O pacto, denominado acordo sobre o status das forças, formaliza uma colaboração que já vinha sendo desenvolvida entre os dois países, informou a Bloomberg. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, destacou o Paraguai como um dos "aliados mais fortes" dos Estados Unidos, tanto na região quanto globalmente.

"A maior ameaça que enfrentamos no Hemisfério Ocidental é a ameaça das redes criminosas ", declarou Rubio. "Precisamos de parceiros fortes na região que entendam que essa é a maior ameaça em nosso hemisfério e estejam comprometidos a trabalhar conosco para enfrentá-la".

O acordo também facilita a realização de operações conjuntas, treinamentos e o compartilhamento de informações relacionadas à segurança, sempre respeitando a soberania nacional, conforme afirmou Marco Rubio.

Aproximação com os EUA

O Paraguai se tornou um aliado próximo do governo Trump, embora o presidente Santiago Peña, do Partido Colorado (de direita), mantenha relações amistosas com governos de esquerda na América Latina. Além disso, o Paraguai é um dos poucos países que ainda mantém relações diplomáticas com Taiwan, embora isso tenha resultado na perda de oportunidades de comércio e investimentos com a China.

Em outubro, os Estados Unidos retiraram as sanções financeiras impostas ao mentor de Peña, o ex-presidente Horacio Cartes, líder do Partido Colorado, e várias de suas empresas. O governo Biden havia anteriormente proibido Cartes de entrar nos EUA e de acessar o sistema bancário americano, devido a acusações de corrupção.

Rubio ressaltou também o desejo dos EUA de fortalecer os laços econômicos com o Paraguai. O país, que não possui litoral e conta com 6,1 milhões de habitantes, possui uma das economias de crescimento mais rápido da região, impulsionada pela alta demanda por exportações de carne bovina, soja e produtos manufaturados. Na semana passada, o Banco Central paraguaio revisou sua previsão de crescimento para este ano, elevando-a de 5,3% para 6%.

Durante a cerimônia de assinatura do acordo em Washington, o Ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Rubén Ramírez, afirmou que o pacto fortalece a relação de segurança entre os dois países.

" O presidente Santiago Peña está profundamente empenhado em continuar a trabalhar arduamente na relação entre os nossos países, bem como em objetivos comuns como este", disse Ramirez em referência ao combate ao crime organizado.

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)ParaguaiCrimeDonald Trump

Mais de Mundo

Acordo UE-Mercosul poderá ser 'congelado' após aprovação, diz site

Paz na Ucrânia: Zelensky negocia acordo com líderes europeus

Acordo UE-Mercosul foi aprovado? Entenda os próximos passos

Atentado parece motivado por 'ideologia do Estado Islâmico', diz premiê australiano

Mais na Exame

Brasil

Genial/Quaest: 54% acham que Bolsonaro errou ao escolher Flávio

Minhas Finanças

Hospedagem de 24 horas não barateia diária, mas previne gasto inesperado

Mundo

Acordo UE-Mercosul poderá ser 'congelado' após aprovação, diz site

Negócios

Como essa empresa investe em jovens talentos para manter um negócio de US$ 6 bilhões