Mamdani assume a Prefeitura de Nova York — próximo teste na era Trump?

O democrata Zohran Mamdani, jovem promessa da esquerda americana, toma posse como prefeito de Nova York na virada para 2026, em um cargo que o coloca desde o primeiro dia em rota de colisão com o presidente republicano Donald Trump.

Enquanto dezenas de milhares de pessoas comemoravam a chegada de 2026 na Times Square, Mamdani fez o juramento na Old City Hall, uma histórica estação de metrô em desuso em Manhattan.

A escolha do local, descrito por sua equipe como uma obra-prima arquitetônica, não foi casual: segundo o gabinete, a cerimônia ali reflete o compromisso do novo prefeito com a classe trabalhadora e com a agenda de redução do custo de vida na cidade.

O que esperar de Mamdani?

Durante a campanha, o democrata de 34 anos prometeu um programa ambicioso, que inclui congelar aluguéis, oferecer creches infantis gratuitas e tornar os ônibus públicos gratuitos em Nova York.

Resta saber, porém, se ele conseguirá tirar essas propostas do papel em um cenário de tensão política com a Casa Branca.

O que Trump fizer a partir de agora pode ser decisivo. O presidente, também nova-iorquino, tem feito críticas recorrentes a Mamdani, mas os dois tiveram um encontro surpreendentemente cordial na Casa Branca em novembro.

“Não poderia ter sido melhor da perspectiva de Mamdani”, avalia Lincoln Mitchell, analista político e professor da Universidade de Columbia, que ao mesmo tempo alerta que a relação pode “azedar rapidamente”.

Donald Trump e Zohran Mamdani em encontro na Casa Branca: conversa "não poderia ter sido melhor" para o novo prefeito (Jim WATSON / AFP/Getty Images)

Um dos pontos de maior atrito potencial é a política migratória. Enquanto Trump reforça operações na fronteira e endurece o controle sobre estrangeiros, Mamdani — de origem indiana e que será o primeiro prefeito muçulmano de Nova York — prometeu proteger as comunidades de imigrantes da cidade.

Antes das eleições de 4 de novembro, o presidente chegou a ameaçar cortar o financiamento federal para Nova York se o democrata vencesse, chamando o então candidato de “comunista lunático”. Já eleito, o novo prefeito disse acreditar que Trump é “fascista”, sinalizando um confronto ideológico aberto entre prefeitura e governo federal.

Posse em duas etapas

Mamdani inicia seu mandato após prestar juramento perante a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, conhecida por ter condenado Trump por fraude em 2024.

Depois da cerimônia na virada do ano, haverá um segundo ato oficial ao meio-dia de quinta-feira, na Prefeitura, presidido por duas referências da esquerda americana: o senador Bernie Sanders e a congressista Alexandria Ocasio-Cortez, com presença de cerca de 4.000 convidados.

A equipe do novo prefeito organizou ainda áreas de visualização nas ruas, transformando a posse em uma espécie de festa de rua, com acesso ampliado para apoiadores e moradores da cidade — uma tentativa de reforçar a imagem de mandato próximo da população.

Os próximos passos

Após assumir o cargo, Mamdani deixará o apartamento alugado que ocupa no bairro do Queens e se mudará para a residência oficial em Manhattan. Segundo ele, a mudança se deve principalmente a questões de segurança, em um momento em que a polarização nacional torna a figura do prefeito ainda mais exposta.

Quem é Zohran Mamdani?

Filho da cineasta Mira Nair e do acadêmico Mahmood Mamdani, Zohran nasceu em Uganda, em uma família de origem indiana, e se mudou para os Estados Unidos aos sete anos.

Naturalizado americano em 2018, cresceu no Bronx e estudou em escolas de excelência, onde passou a se interessar por política e arte. Antes de ingressar na vida pública, teve uma breve passagem pelo rap, com o nome artístico “Young Cardamom”, inspirado por grupos de hip hop.

Mamdani iniciou a carreira como conselheiro de prevenção de execuções hipotecárias e ajudou famílias a manter suas casas durante crises financeiras.

Em 2018, foi eleito para a Assembleia Estadual de Nova York, onde passou a representar um distrito diverso do Queens, marcado por comunidades de imigrantes. Ali, construiu uma reputação de defensor de políticas públicas voltadas para moradia acessível, transporte gratuito e creches universais.

Em junho deste ano, superou o ex-governador Andrew Cuomo nas primárias do Partido Democrata, o que o colocou no centro do debate político da cidade.

Com um discurso voltado à desigualdade urbana, Mamdani defende maior controle de aluguéis, ampliação do transporte público gratuito e incentivo a lojas de bairro administradas pelo município. Ele costuma dizer que quer “recolocar Nova York nas mãos de quem vive nela”.

Muçulmano praticante e ativista de causas sociais, transita com naturalidade entre eventos culturais, marchas do Orgulho LGBTQIA+ e celebrações do Ramadã. Essa imagem inclusiva o ajudou a conquistar o apoio de eleitores jovens.