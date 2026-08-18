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Investidor que lucrou US$ 20 milhões com solana em 2023 volta a comprar a criptomoeda

O movimento ocorre enquanto o token é negociado cerca de 74% abaixo de sua máxima histórica registrada em janeiro de 2025

(Getty/Getty Images)

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Publicado em 18 de agosto de 2026 às 12h08.

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Uma baleia (investidor com grandes quantidades de criptomoeda) de solana que lucrou mais de US$ 20 milhões em 2023 voltou à ativa após dois anos, adquirindo US$ 3,6 milhões em SOL.

O rastreador de blockchain Lookonchain destacou essa aquisição. O movimento ocorre enquanto o SOL é negociado cerca de 74% abaixo de sua máxima histórica registrada em janeiro de 2025.

Baleia inativa compra US$ 3,6 milhões em Solana após dois anos

A compra totalizou 47.535 SOL. A carteira, identificada como GvHYQQ, fez acumulações em 2023, antes da valorização do SOL.

Ela comprou 291.790 SOL por US$ 6,82 milhões durante as quedas de agosto e outubro daquele ano, com valor médio de US$ 23,37 por unidade. O SOL começou a subir no final de 2023.

A baleia vendeu 191.789 SOL por US$ 24,62 milhões, ao preço médio de US$ 128,36, garantindo lucro realizado superior a US$ 20 milhões. O endereço permaneceu inativo por mais de dois anos após isso.

"Agora, após 2 anos de inatividade, a baleia está voltando a comprar o SOL na queda”, afirmou o Lookonchain em publicação no X.

Segundo dados da Arkham, a carteira ainda mantém cerca de 100 mil SOL de sua posição original de 2023. Com a nova compra, o saldo chega a aproximadamente 147.535 SOL, somando valor próximo de US$ 11,1 milhões aos preços atuais.

Preço da SOL está 39% menor neste ano

Neste contexto, o SOL era negociado próxima de US$ 75. A altcoin teve pouca variação nas últimas 24 horas. No acumulado do mês, a queda é de cerca de 1%.

A moeda registra redução próxima de 39% desde o início de 2024. Em 12 meses, a desvalorização chega a 59%.

O cenário é dividido. Diversos indicadores on-chain ficaram pessimistas em meados de agosto. Os fluxos líquidos para exchanges passaram a ser positivos, enquanto o volume nas exchanges descentralizadas ficou próximo de 80% abaixo do pico em abril.

Já os fluxos institucionais apontam direção oposta. As entradas em ETFs de Solana alcançaram US$ 10,26 milhões na semana encerrada em 14 de agosto, quase 70 vezes acima do total observado na semana anterior.

Diante do cenário macroeconômico e geopolítico ainda instável, permanece a dúvida se a aposta terá sucesso pela segunda vez.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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