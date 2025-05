Suprema Corte dos EUA autoriza Trump a retirar vistos de 500 mil imigrantes do país

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta sexta-feira, 30, que o governo do presidente Donald Trump poderá, na prática, proceder com a retirada de vistos para 500 mil imigrantes, que haviam sido admitidos por um programa da gestão anterior, de Joe Biden.

Os imigrantes deste processo vieram de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela, e haviam sido recebidos no país por razões humanitárias. O governo americano considera que Cuba, Nicarágua e Venezuela possuem regimes ditatoriais, e o Haiti vive uma série de crises econômicas profundas.

A decisão da Suprema Corte derruba uma decisão de uma instância inferior que havia barrado a medida de Trump para encerrar o programa.

A medida abre caminho para que estes imigrantes possam ser deportados, caso não consigam obter outro tipo de visto ou outro documento que permita permanecer no país.

Combate à imigração nos EUA

O presidente Donald Trump foi eleito com a promessa de apertar o combate à imigração irregular no país, e tomou medidas fortes nesse sentido desde a posse, em janeiro.

O governo está instruindo as autoridades de imigração a aumentarem as prisões de imigrantes irregulares para 3.000 por dia, com uma meta de mais de 1 milhão por ano, de acordo com informações da agência Bloomberg. A diretriz foi entregue em uma reunião recente liderada pelo conselheiro sênior de Trump, Stephen Miller, e pela secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, disse uma fonte, que falou sob condição de anonimato.

O tom da discussão deixou alguns altos funcionários preocupados com a possibilidade de serem demitidos ou realocados caso as metas não fossem cumpridas, segundo a fonte. A reunião e as novas metas foram relatadas anteriormente pelo Axios e confirmadas pelo The Guardian.

"Estamos comprometidos em remover imigrantes ilegais dos Estados Unidos de forma agressiva e eficiente, e em garantir que nossos agentes da lei tenham os recursos necessários para isso", disse a porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson, em um comunicado na quarta-feira. "A segurança do povo americano depende disso.

No entanto, a escala de prisões de migrantes ilegais no país permaneceu em grande parte em linha com a do governo anterior. Nos primeiros 100 dias do segundo mandato de Trump, iniciado em janeiro, o Serviço de Alfândega e Imigração dos EUA (ICE, na sigla em inglês) informou ter deportado cerca de 65 mil pessoas, ou 650 pessoas por dia, em média. Durante a reta final do governo de Joe Biden, o ICE prendeu uma média de 759 migrantes por dia, de acordo com dados federais do Transactional Records Access Clearing House da Universidade de Syracuse.