Guardiola pode se aposentar? Técnico faz revelação após saída do Manchester City

Pep Guardiola deixou o Manchester City após uma década à frente do clube, mas ainda não sabe quando, ou mesmo se, voltará a comandar uma equipe. Aos 55 anos, o treinador espanhol revelou que pretende se afastar do futebol por um período e dedicar atenção a outras áreas de sua vida antes de decidir os próximos passos da carreira.

A declaração faz parte do documentário "A Beautiful Obsession", produzido pela Amazon, que acompanha diferentes momentos da trajetória recente do técnico. Guardiola encerrou sua passagem pelo City em maio e, desde então, passou a considerar a possibilidade de permanecer longe dos bancos por mais tempo.

O espanhol reconheceu que o retorno ao trabalho não está entre suas prioridades neste momento. Segundo ele, a necessidade de reorganizar questões pessoais pesou na decisão de tirar um período de distância do futebol.

“Eu nem sei o que vou fazer. Será difícil voltar. Esse é o meu sentimento hoje. Preciso renovar muitas coisas que aconteceram na minha vida pessoal”, afirmou.

Guardiola também explicou que pretende aproveitar o afastamento para descobrir novos interesses e viver experiências fora do ambiente que dominou sua rotina durante tantos anos.

“Preciso me encontrar um pouco em coisas diferentes. Preciso sentar e me desligar por um tempo. Esse é um dos principais objetivos”, disse.

Guardiola levou problemas pessoais para o vestiário

A última temporada no Manchester City também foi marcada por momentos difíceis na vida pessoal do treinador. Durante a campanha, Guardiola revelou aos jogadores que havia se separado de Cristina Serra, com quem foi casado por dez anos e teve três filhos.

Após uma derrota do City, o técnico utilizou a própria experiência para fazer uma cobrança ao elenco. Guardiola falou sobre a perda da paixão em um relacionamento e relacionou o sentimento à postura que esperava dos jogadores dentro de campo.

“Eu estou divorciado da mulher mais bonita do planeta. É minha esposa, minha ex-esposa. Eu a amo incrivelmente. Mas perdemos a paixão”, relatou.

A separação aconteceu em dezembro de 2024. Para Guardiola, a experiência serviu também como reflexão sobre a necessidade de manter entusiasmo naquilo que se faz.

“Na sua vida, qualquer coisa que você faça, faça com paixão. Eu não quero bons jogadores, quero jogadores com paixão”, afirmou.