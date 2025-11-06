Mundo

Trump diz que prefeito eleito de Nova York deve procurá-lo primeiro

Presidente dos EUA voltou a criticar o discurso de vitória de Zohran Mamdani, classificando-o como “furioso”

Zohran Mamdani e Donald Trump: presidente dos EUA disse que conversa deve partir do prefeito eleito de Nova York. (Getty Images/Montagem/Exame)

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 07h41.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 5, que o prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, deveria ser o primeiro a procurá-lo para uma conversa após a vitória nas eleições municipais.

A declaração ocorreu em entrevista à Fox News. Trump também afirmou estar aberto ao diálogo, mas considerou “mais apropriado” que a iniciativa ocorra do novo líder da cidade.

Segundo a EFE, o republicano não confirmou se pretende ligar para Mamdani, que se apresenta como socialista e é filiado ao Partido Democrata. O presidente disse que não teve nenhum contato com a equipe do prefeito eleito desde a votação de terça-feira.

Críticas ao discurso e recado político

Durante o mesmo dia, em um evento empresarial em Miami, Trump associou a vitória de Mamdani e de outros democratas a uma disputa ideológica.

“A decisão que todos os americanos enfrentam não poderia ser mais clara: temos que escolher entre o comunismo e o bom senso”, disse.

O presidente voltou a criticar o discurso de vitória do novo prefeito, classificando-o como “furioso” e dirigido pessoalmente a ele.

Trump sugeriu que Mamdani deveria adotar “mais cortesia” no trato com o governo federal e lembrou que a Casa Branca tem influência sobre repasses de verbas federais para a cidade.

“Nós vamos cuidar disso”, afirmou.

O republicano também ironizou as propostas de campanha do democrata, que incluem transporte público gratuito e aumento de impostos para os mais ricos, medidas que chamou de “pesadelo econômico”.

Quem é Zohran Mamdani

Zohran Mamdani, do partido Democrata, foi eleito prefeito de Nova York (Stephanie Keith / Getty Images) (STEPHANIE KEITH/Getty Images)

Nascido em Uganda e naturalizado americano em 2018, Zohran Mamdani, de 34 anos, se tornou o primeiro prefeito muçulmano da história de Nova York.

Filho da cineasta Mira Nair e do acadêmico Mahmood Mamdani, cresceu no Bronx e construiu sua carreira política no Queens, onde ganhou notoriedade como defensor de políticas sociais e moradia acessível.

Antes de chegar ao cargo, Mamdani atuou como conselheiro em programas de prevenção de execuções hipotecárias e foi eleito deputado estadual em 2018. Sua trajetória é marcada por bandeiras progressistas, como o controle de aluguéis e a criação de creches públicas.

Mamdani também enfrentou polêmicas por suas críticas à política de Israel, a quem chamou de “regime de apartheid”. Mais recentemente, passou a adotar um discurso conciliador, defendendo o diálogo entre religiões e comunidades étnicas.

 

