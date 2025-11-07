Vitória de Mamdani em Nova York dá ânimo para esquerda da Europa

A recente vitória ao cargo de prefeito de Nova York de Zohran Mamdani, um democrata-socialista com uma agenda provocadora, mesmo para democratas, ressoou com partidos de esquerda na Europa.

Enquanto o continente vê uma forte onda política de direita, o sucesso de Mamdani, muçulmano e oriundo da Uganda, recuperou as energias para que os partidos de esquerda ganhem tração.

Zack Polanski, que se tornou o primeiro líder judeu e abertamente gay do Partido Verde da Inglaterra e do País de Gales, disse à Reuters que “a esperança triunfou sobre o ódio”.

"Isto é importante - não apenas porque é importante para Nova Iorque, mas na verdade acho que isso repercute em todo o mundo. Se trata de melhorar a vida das pessoas, reconhecendo a desigualdade que existe tanto no coração de Nova York, como, francamente, em grande parte do mundo”, afirmou o político. "Trata-se de dizer: vamos reduzir as contas das pessoas e taxar os multimilionários e bilionários."

Seu partido subiu nas pesquisas depois de ter conquistado apenas quatro assentos em 2024.

Partidários europeus e Mamdani também mantiveram contato, e muitos políticos visitaram Nova York durante suas campanhas, estabelecendo paralelos entre a política de Mamdani e as suas e os problemas em comum enfrentados pelos cidadãos em ambos os lados do atlântico.

“Os problemas que as pessoas em Nova York enfrentam são muito semelhantes aos que ouvimos nas casas das pessoas aqui na Alemanha. Os aluguéis são inacessíveis e os preços de alimentos, eletricidade, aquecimento e transporte público estão subindo mais rápido do que os salários”, disse Jan van Aken, chefe do partido A Esquerda da Alemanha, à Reuters.

“Estamos em contato próximo com Zohran Mamdani e sua equipe e estamos aprendendo uns com os outros. Sua campanha é como um modelo para as eleições do ano que vem em Berlim”, disse ele em um e-mail à Reuters. “A vitória de Zohran Mamdani nos impulsiona.”

A esquerda na França e na Alemanha, países afetados por crises imobiliárias, também visa controlar o preço dos aluguéis e transportes subsidiados, assim como Mamdani. “Finalmente, uma lição para a esquerda em todo o mundo: não é diluindo o liberalismo econômico que vencemos, mas sim combatendo-o com unhas e dentes", escreveu Manon Aubry, do partido de esquerda La France Insoumise (LFI), no X, ex-Twitter.

Em Londres, o prefeito Sadiq Khan, também de fé islâmica, disse nas redes sociais:

“O prefeito Mamdani e eu podemos não concordar em tudo. Muitos dos desafios que nossas cidades enfrentam são semelhantes, mas não idênticos. Deixando de lado as diferenças políticas, porém, fica claro que estamos unidos por algo muito mais fundamental: nossa crença no poder da política para mudar a vida das pessoas para melhor.”

Também o parabenizou, e ao povo de Nova York, por terem escolhido a “esperança” contra o “medo”.

“Apenas outra terça-feira”

As promessas de Mamdani também ressoam com os europeus por se assemelharem a direitos e a um modus operandi que é comum na Europa, mas raro nos EUA. Isso o torna um candidato acessível e identificável com o povo europeu.

“Ele prometeu coisas que os europeus tomam como garantidas, mas que dizem aos americanos serem impossíveis”, escreveu o ambientalista holandês e ex-conselheiro do governo, Alexander Verbeek, em seu boletim informativo, The Planet.

“Normal. Essa é a palavra”, disse, em alusão a um comentário que ouviu em uma lanchonete em Oslo, onde Mamdani foi chamado de “candidato americano mais normal". "Aqui, cuidar uns dos outros por meio de programas públicos não é socialismo radical. É apenas outra terça-feira", escreveu Verbeek.

“Os europeus reconhecem a sua visão sobre transporte público gratuito e creches universais. Esperamos que os nossos governos tornem estes tipos de serviços acessíveis a todos nós”, continua Verbeek. “Pagamos impostos mais altos e, em troca, recebemos sociedades civilizadas. O debate aqui não é se devemos ter esses programas, mas sim como melhorá-los.”