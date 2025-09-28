Prefeito de Nova York, Eric Adams, desiste de disputar reeleição

O prefeito de Nova York, Eric Adams, anunciou neste domingo, 28, que desistiu de tentar a reeleição, a pouco mais de um mês para o pleito marcado para 4 de novembro.

Adams, eleito em 2021 pelo Partido Democrata, tentava a reeleição como independente, após ter sido alvo de acusações de corrupção.

Em vídeo publicado na rede social X, o prefeito afirmou que não tinha condições de manter uma campanha viável diante da perda de recursos financeiros e do desgaste político.

A desistência de Adams estreita a disputa a três nomes: Zohran Mamdani, candidato democrata e deputado estadual por Queens; Andrew Cuomo, ex-governador que busca retornar à política como independente; e Curtis Sliwa, fundador da ONG de patrulhas urbanas Guardian Angels e candidato republicano.

Mamdani, que se apresenta como 'socialista democrata', venceu a primária democrata em junho ao superar Cuomo por 12 pontos de diferença. Ele mobilizou especialmente o eleitorado jovem e progressista.

Já Cuomo, que renunciou ao governo em 2021 após denúncias de assédio sexual, tenta um retorno político, apostando em sua experiência administrativa para atrair votos moderados e dissidentes democratas.

Pressão nacional e influência de Trump

O presidente Donald Trump, que acompanha de perto a eleição em sua cidade natal, tem atuado nos bastidores para tentar reduzir o espaço de Mamdani.

Aliados do republicano pressionaram Adams a desistir e também cogitam convencer Sliwa a deixar a disputa, embora o candidato negue essa possibilidade. As informações são da americana CNN.

O cálculo é que a saída de Adams pode abrir espaço para Cuomo captar parte do eleitorado negro e de classe trabalhadora que ainda o apoiava.

Dentro do Partido Democrata, no entanto, cresce a convergência em torno de Mamdani, que já recebeu o apoio da governadora Kathy Hochul e da ex-vice-presidente Kamala Harris.

Apesar da saída de Adams, as pesquisas indicam Mamdani como favorito, mas a fragmentação do campo progressista ainda pode beneficiar Cuomo em uma eleição decidida por margens estreitas.