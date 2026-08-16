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Trump ordena redução 'substancial' de exercícios militares com a Coreia do Sul

Ele também mencionou sua "muito boa relação com Kim Jong-un", líder da Coreia do Norte

Para Trump, as manobras enviam "um sinal totalmente inadequado e hostil" (SAUL LOEB/POOL/AFP)

Para Trump, as manobras enviam "um sinal totalmente inadequado e hostil" (SAUL LOEB/POOL/AFP)

EFE
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Agência de Notícias

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 20h01.

Última atualização em 16 de agosto de 2026 às 20h04.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que ordenou ao secretário de Defesa, Pete Hegseth, que reduzisse "substancialmente" os exercícios militares conjuntos dos EUA com a Coreia do Sul. Ele também mencionou sua "muito boa relação com Kim Jong-un", líder da Coreia do Norte.

Em publicação na rede Truth Social, o republicano afirmou que os Estados Unidos arcam com "grande parte" dos custos dos exercícios, que classificou como elevados. Para Trump, as manobras enviam "um sinal totalmente inadequado e hostil" a um país que, segundo ele, "desde que Donald J. Trump é presidente, não tem sido ameaçador e tem demonstrado respeito".

Trump acrescentou ainda que o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, recusou-se "recentemente" a aderir aos esforços dos Estados Unidos pela "desnuclearização" do Irã.

"Não estou satisfeito com o fato de que os Estados Unidos tenham concordado, há muito tempo, em participar de exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul", afirmou o presidente, lamentando que seja "tarde demais para cancelá-los".

Quando a ordem entra em vigor?

A ordem de Trump ocorre no momento em que está previsto para começar nesta segunda-feira o Ulchi Freedom Shield (UFS), exercício militar conjunto de dez dias realizado anualmente por Seul e Washington. A Coreia do Norte costuma denunciar as manobras como um ensaio para uma invasão de seu território.

Os exercícios, que no ano passado envolveram cerca de 18 mil militares sul-coreanos, são considerados de caráter defensivo e incluem simulações computadorizadas de comando, além de treinamentos com fogo real baseados em cenários de ameaça.

Coreia do Norte

Por outro lado, a Coreia do Norte lançou na última quarta-feira um míssil balístico em direção ao Mar do Japão. Foi o 11º lançamento desse tipo realizado pelo país em 2026. A ação foi condenada pela comunidade internacional, incluindo Estados Unidos e Coreia do Sul.

Enquanto isso, Trump publicou em sua rede social uma foto em que aparece posando ao lado de Kim Jong-un. Na legenda, escreveu que os dois se dão "muito bem", apesar de o líder norte-coreano exibir "uma expressão pouco amigável".

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