Nova York deve eleger 1º prefeito socialista nesta terça-feira

Os nova-iorquinos vão eleger um novo prefeito nesta terça-feira, 4, e as pesquisas indicam que Zohran Mamdani é o favorito para vencer. Ele se define como socialista democrata e defende medidas para reduzir o custo de vida na cidade, como a criação de supermercados operados pela prefeitura.

A campanha atraiu atenção muito além das fronteiras da maior cidade dos Estados Unidos, incluindo a do presidente americano, Donald Trump, que chama Mamdani de "comunista" e ameaça punir a cidade caso ele seja eleito.

Candidato do Partido Democrata, Mamdani é um muçulmano naturalizado americano que representa o Queens na legislatura estadual. Ele lidera as pesquisas à frente do ex-governador Andrew Cuomo, acusado de agressão sexual e que disputa a eleição como candidato independente, após perder as primárias democratas.

Em terceiro lugar nas pesquisas está o candidato do Partido Republicano Curtis Sliwa, de 71 anos, fundador do grupo de vigilantes Guardian Angels, locutor de rádio e amante dos gatos.

Como estão as pesquisas em Nova York?

A última pesquisa da Universidade Quinnipiac, realizada de 23 a 27 de outubro, atribui a Mamdani 43% da preferência do eleitorado, seguido por Cuomo, com 33%, e Sliwa, com 14%.

A disputa se concentrou no crescente custo de vida em Nova York, da criminalidade e em como cada candidato vai lidar com Trump, que ameaçou reter os fundos federais da cidade.

"Mamdani é uma figura política incomum e realmente captura o espírito do momento. Este é o momento em que uma voz forte contra Trump na maior cidade dos Estados Unidos vai atrair muita atenção", disse à AFP Lincoln Mitchell, professor de política na Universidade de Columbia.

"Francamente, um candidato muçulmano para prefeito de Nova York é uma história enorme", acrescentou.

A ascensão de Mamdani evidenciou a brecha entre setores da esquerda e da centro-direita no Partido Democrata.

A governadora do estado de Nova York, a centrista Kathy Hochul, apareceu em um comício de Mamdani em 26 de outubro, mas foi silenciada por palavras de ordem pedindo "impostos para os ricos", segundo um repórter da AFP.

Antes, Hochul tinha criticado Mamdani por suas propostas de um imposto de renda de 2% para os nova-iorquinos que ganham mais que um milhão de dólares (R$ 5,2 milhões).

A ascensão de Mamdani

A ascensão inesperada de Mamdani é impulsionada por jovens nova-iorquinos que fazem campanha para ele. Segundo sua equipe, cerca de 90.000 pessoas se ofereceram como voluntárias.

"Realmente, trata-se de pessoas falando com outros nova-iorquinos sobre a cidade que todos amamos", disse Mamdani ao The Daily Show.

O adolescente Abid Mahdi, originário do Queens, disse à AFP que "quando penso em Zohran, penso no que Bernie Sanders foi para muitos americanos em 2016 e 2020. Ele é meu Bernie Sanders em muitos sentidos", opinou.

Mamdani apareceu junto de Bernie Sanders, em um comício no Queens em 26 de outubro.

"Tenho 15 anos agora, serei adulto e vou pagar impostos aos 18, não é? A maioria das leis vai me afetar dentro de uns três anos. Então, por que devo começar a me preocupar depois?", acrescentou Mahdi.

Na quinta-feira, Mamdani visitou um lar para idosos no Brooklyn, onde ressaltou a importância dos eleitores mais velhos, que costumam participar mais das eleições do que os jovens.

Ao final da semana, os candidatos buscavam mais votos em aparições televisivas.

Sliwa apareceu em um vídeo surrealista dançando rap, vestindo terno e sua característica boina vermelha. Enquanto isso, Cuomo, de 67 anos, buscou conquistar os eleitores negros e muçulmanos na quinta-feira, fazendo campanha no Harlem ao lado do atual prefeito, Eric Adams, um democrata acusado de corrupção, que abandonou a disputa e declarou apoio ao ex-adversário.

As propostas de Mamdani

O candidato fez sua campanha defendendo diversas medidas que aumentariam a qualidade de vida e reduziriam os gastos de muitos novaiorquinos.

Dentre elas, ele promete congelar o preço dos aluguéis e proteger inquilinos: diz que o governo realizará manutenções em residências alugadas no caso de proprietários negligentes, que receberiam a conta depois, sem custo para quem aluga.

Em casos mais extremos de negligência, o governo poderia tomar posse da propriedade dos proprietários.

Além disso, o democrata propõe mercados públicos, que venderiam produtos a preços mais baixos, por não terem fins lucrativos.

O plano inicial de Mamdani envolve a abertura de cinco desses mercados, nos principais bairros da cidade. Apesar de ser apoiada por quase dois terços dos nova-iorquinos, a medida atrai fortes críticas, especialmente dos donos de grandes franquias de supermercados.

Duas outras propostas para reduzir o custo de vida em Nova Iorque são creches e viagens de ônibus gratuitas.

Mamdani promete tornar ambos os serviços gratuitos – creches de graça para crianças de 6 semanas a 5 anos e viagens de ônibus gratuitas. Também promete aumentar o salário de funcionários em creches e melhorar a infraestrutura dos ônibus, investindo mais em corredores e áreas de parada, para que ônibus estacionados não causem engarrafamentos.

