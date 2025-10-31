EUA não enviará representantes para a COP30, diz Casa Branca

Os Estados Unidos não enviarão nenhum funcionário de alto nível para 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) em Belém. A confirmação foi feita por um funcionário da Casa Branca à agência Reuters.

O Brasil sediará uma cúpula de líderes de alto nível na próxima semana, antes das negociações climáticas da ONU, que acontecerão por duas semanas na cidade do Pará.

De acordo com o funcionário da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já esclareceu a posição de seu governo sobre a ação climática em seu discurso na Assembleia Geral da ONU no mês passado, quando chamou a mudança climática de "a maior farsa" do mundo e criticou os países por adotarem políticas climáticas que, segundo ele, "custaram fortunas a seus países".

"O presidente está se engajando diretamente com líderes de todo o mundo em questões de energia, o que pode ser observado nos acordos comerciais e de paz históricos, com um foco significativo em parcerias energéticas", declarou o funcionário da Casa Branca à Reuters.

A decisão dos EUA vem acompanhada de outros posicionamentos diplomáticos. A maioria dos países da Organização Marítima Internacional (IMO) votou pelo adiamento, por um ano, da decisão sobre um preço global do carbono no transporte marítimo internacional.

Interesses comerciais

O governo Trump buscou acordos bilaterais de energia nas negociações comerciais para impulsionar as exportações de gás natural liquefeito (GNL) para países como Coreia do Sul e da União Europeia. Nesta sexta-feira, 31, o secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, declarou que há "espaço para um grande comércio de energia entre a China e os Estados Unidos", especialmente devido à necessidade de gás natural pela China, enquanto as duas potências econômicas negociam tarifas.

No início de seu mandato, Trump anunciou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima, que entrará em vigor em janeiro de 2026. Desde então, o Departamento de Estado tem revisado o engajamento dos EUA em acordos ambientais multilaterais.

Neste ano, os EUA também pressionaram países que estavam negociando um tratado global para reduzir a poluição plástico. O objetivo é não apoiar um acordo que estabelecerá limites para a produção de plástico.

O funcionário da Casa Branca ainda comentou que "a maré está virando" em relação à priorização das mudanças climáticas, citando um memorando divulgado recentemente por Bill Gates, bilionário e filantropo, que afirmou ser hora de abandonar a obsessão por metas globais de temperatura, destacando que as mudanças climáticas "não levarão ao fim da humanidade".