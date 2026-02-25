Marketing

Exclusivo: 'mini craques' da Copa de 2026 chegam ao Brasil em fevereiro

Com 42 miniaturas colecionáveis, linha oficial da Candide com a FIFA traz atletas como Messi, Mbappé e Alisson em cápsulas surpresas

Copa do Mundo: 'cabeçudinhos' estão de volta (Candide/FIFA)

Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 07h01.

Lembra dos "mini craques" da Copa do Mundo? Eles estão de volta em 2026: chegam ao mercado em fevereiro os Fifa World Cup 2026™ Ballers — miniaturas oficiais que transformam os maiores craques do planeta em versões "cabeçudas" e cheias de estilo.

A coleção é um prato cheio para quem não perde um detalhe do futebol global. São 42 bonecos que reúnem as seleções campeãs do mundo e os anfitriões da próxima edição (EUA, México e Canadá). Entre os modelos comuns, existem sete versões raras e duas super raras, que prometem ser os itens mais cobiçados dos grupos de troca.

A coleção é da Candide, que conseguiu os direitos de licenciamento da Fifa. O anúncio foi feito com exclusividade para a EXAME. “Os ballers são um ponto de contato emocional entre as famílias e o universo do futebol. Trabalhar com uma licença oficial nos permite desenvolver experiências que ampliam a presença da marca nos próximos meses”, diz Bruno Verea, diretor de marketing da marca.

Unboxing surpresa

A compra vem no formato de blind unboxing: o conteúdo das cápsulas é surpresa; não é possível escolher o jogador ou a pose. O diferencial de 2026 é que os Ballers vêm com um kit completo de "dia de jogo": cada cápsula esconde, além do boneco, acessórios realistas como uma mini bola de futebol, trave e peças para montar o próprio pedaço de campo.

A coleção dos raros e ultra raros traz jogadores em poses icônicas de comemoração e personagens que retratam momentos históricos da Copa do Mundo, como a celebração de Lionel Messi com a seleção argentina na última edição. Nas versões comuns, os fãs encontram nomes como Alisson, Gabriel Magalhães e Casemiro, além de Harry Kane e Kylian Mbappé.

O lançamento está previsto para os últimos dias de fevereiro.

Neste ano, a abertura do torneio da Copa do Mundo está marcada para 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A final será disputada em 19 de julho, em Nova York. A decisão do terceiro lugar acontece em 18 de julho, em Miami. 42 seleções já estão garantidas, e seis vagas restantes serão definidas nas repescagens internacional e europeia previstas para março.

A seleção brasileira estreia no dia 13 de junho e joga três vezes na primeira fase, nos dias 13, 19 e 24 de junho contra Marrocos, Haiti e Escócia, respectivamente.

