Dia dos Namorados: Reserva lança campanha com João Gomes e Ary Mirelle

A Reserva lança sua campanha de Dia dos Namorados 2026 com João Gomes e Ary Mirelle como protagonistas. É a primeira vez que o casal aparece junto numa campanha publicitária. A ação une o Dia dos Namorados ao São João e terá ativações em Fortaleza, Salvador, Recife e São Paulo ao longo de junho.

João Gomes é embaixador da Reserva desde 2025. A escolha de cruzar as duas datas não é nova para a marca: o São João já é um território trabalhado pela Reserva há anos, com as ativações Barraca do Beijo e Correio do Amor. A novidade desta edição é a presença do casal e a escala das ativações, que passam por quatro capitais.

João Gomes e Ary Mirelle na campanha de Dia dos Namorados da Reserva

"O São João fala sobre encontro, memória, música e pertencimento, e faz muito sentido traduzir essa narrativa ao lado do João e da Ary, um casal real, com uma troca verdadeira", diz Joana Bittencourt, diretora de marca da Reserva.

A coleção da data aposta no xadrez como estampa central, uma das marcas registradas da marca. A linha de calçados Reserva Go ganha dois novos modelos, o Yankee Love Bomb e o R-Broox Love B. A coleção também inclui o All Grey, evolução do best-seller All Black em tons do gelo ao grafite, com tecidos de secagem rápida e tratamento antiodor.

A campanha da Reserva aposta no xadrez como estampa central, uma das marcas registradas da marca, presente nos looks do casal nas fotos da produção

O São João movimenta até R$ 7,4 bilhões por ano e está presente em mais de 1.700 municípios brasileiros. Segundo estudo das empresas Blend, Spons e Noix, 78% dos brasileiros frequentam festas juninas e, no Nordeste, 87% pretendem consumir durante o período. A Reserva tem 85 lojas próprias e 112 franquias em operação no país.