Quando o Brasil vai jogar na Copa do Mundo? Confira calendário completo

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08h13.

A Copa do Mundo já tem o caminho do Brasil definido. O sorteio colocou a seleção no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. Os três jogos da fase de grupos serão disputados em solo norte-americano, em Nova York/Nova Jersey, Filadélfia e Miami, com o início marcado para 13 de junho.

O Brasil é o único país presente em todas as edições do Mundial e tenta o hexacampeonato. O último título foi conquistado em 2002.

Jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026

A fase de grupos terá três partidas. Confira os horários já definidos pela Fifa"

Calendário do Grupo C

• 13 de junho — Brasil x Marrocos — Nova York/Nova Jersey (MetLife Stadium), às 19h
• 19 de junho — Brasil x Haiti — Filadélfia (Lincoln Financial Field), às 22h,
• 24 de junho — Escócia x Brasil — Miami (Hard Rock Stadium), às 19h

Quem o Brasil pode enfrentar no mata-mata?

Se avançar, o Brasil cruzará o Grupo F, formado por Países Baixos (Holanda), Japão, Tunísia e uma seleção vinda da repescagem europeia (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia).

Se passar em 1º lugar:

• Rodada de 32 — 29 de junho, Houston
• Oitavas — 5 de julho, contra Alemanha, França, Equador ou Noruega (cenário possível)
• Quartas — 11 de julho, com Inglaterra como possível oponente

Se passar em 2º lugar:

• Rodada de 32 — 29 de junho, Monterrey
• Oitavas — 5 de julho, contra México, Suíça, Coreia do Sul, Canadá, Itália ou Dinamarca

Formato da Copa 2026: o que mudou?

A edição será a primeira com 48 seleções e terá uma fase extra de mata-mata, chamada 16ª de final. O torneio vai durar 39 dias.

O novo modelo divide as equipes em 12 grupos com quatro times cada. Avançam para o mata-mata os dois primeiros colocados de cada chave, além dos oito melhores terceiros. Dessa forma, 32 seleções seguem na disputa e a competição passa a ter 104 partidas no total.

A expansão aumenta o número de vagas para continentes que tinham menor representatividade. África, Ásia, América Central e Oceania ganham mais espaços, abrindo caminho para estreantes e seleções de menor tradição no torneio.

A Copa de 2026 também terá três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá. Serão 16 cidades ao todo, com os EUA concentrando a maior parte dos jogos.

O Brasil soma cinco títulos e lidera a lista de campeões. Desde 2002, a seleção não conquista o Mundial e acumulou eliminações recentes nas quartas de final.

