Energia e IA: por que os data centers podem encarecer sua conta de luz

O avanço acelerado da inteligência artificial vem transformando empresas, aplicativos e serviços digitais, mas esse crescimento também trouxe um novo desafio: o aumento no consumo de energia elétrica.

Por trás de ferramentas como o ChatGPT, geradores de imagem e sistemas automatizados estão os chamados data centers — estruturas responsáveis por armazenar dados e processar bilhões de informações em tempo real.

Com a expansão da IA, especialistas e empresas do setor elétrico já discutem os impactos desse consumo na infraestrutura energética e, consequentemente, nas contas de luz.

O que são os data centers

Os data centers funcionam como grandes centros de processamento de dados. São estruturas cheias de servidores ligados continuamente para armazenar informações, executar cálculos e manter plataformas digitais funcionando 24 horas por dia.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

No caso da inteligência artificial, o consumo energético tende a ser ainda maior. Isso porque modelos de IA exigem processamento intenso tanto no treinamento quanto no uso diário.

Cada pergunta enviada a uma ferramenta de IA precisa passar por servidores capazes de interpretar comandos, gerar respostas e armazenar dados em poucos segundos.

Por que a IA aumenta o consumo de energia

Treinar modelos de inteligência artificial demanda enorme capacidade computacional. Empresas de tecnologia utilizam milhares de chips e servidores funcionando simultaneamente para processar grandes volumes de dados.

Além disso, após o treinamento, o sistema continua consumindo energia sempre que é utilizado por milhões de usuários ao redor do mundo. Outro ponto importante é o resfriamento dessas estruturas. Como os servidores trabalham continuamente e geram calor em grande escala, os data centers precisam de sistemas robustos de refrigeração, o que aumenta ainda mais o gasto energético.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

O impacto na conta de luz

O crescimento acelerado desses centros de processamento exige ampliação da infraestrutura elétrica. Em alguns países, empresas de energia já avaliam o impacto da instalação de novos data centers sobre redes elétricas locais.

Quanto maior a demanda por eletricidade, maior também a necessidade de investimentos em geração, distribuição e transmissão.

Na prática, especialistas alertam que esse movimento pode pressionar tarifas no futuro, especialmente em regiões onde o crescimento tecnológico acontece mais rápido do que a expansão da capacidade energética.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

Embora o impacto não aconteça de forma imediata ou isolada, o aumento do consumo industrial e tecnológico entra na conta geral do sistema elétrico.