Energia e IA: por que os data centers podem encarecer sua conta de luz

O crescimento da inteligência artificial aumenta a demanda energética de data centers e preocupa especialistas do setor elétrico (Brunorbs/Getty Images)
Redatora
Publicado em 22 de maio de 2026 às 08h07.
O avanço acelerado da inteligência artificial vem transformando empresas, aplicativos e serviços digitais, mas esse crescimento também trouxe um novo desafio: o aumento no consumo de energia elétrica.
Por trás de ferramentas como o ChatGPT, geradores de imagem e sistemas automatizados estão os chamados data centers — estruturas responsáveis por armazenar dados e processar bilhões de informações em tempo real.
Com a expansão da IA, especialistas e empresas do setor elétrico já discutem os impactos desse consumo na infraestrutura energética e, consequentemente, nas contas de luz.
Os data centers funcionam como grandes centros de processamento de dados. São estruturas cheias de servidores ligados continuamente para armazenar informações, executar cálculos e manter plataformas digitais funcionando 24 horas por dia.
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No caso da inteligência artificial, o consumo energético tende a ser ainda maior. Isso porque modelos de IA exigem processamento intenso tanto no treinamento quanto no uso diário.
Cada pergunta enviada a uma ferramenta de IA precisa passar por servidores capazes de interpretar comandos, gerar respostas e armazenar dados em poucos segundos.
Treinar modelos de inteligência artificial demanda enorme capacidade computacional. Empresas de tecnologia utilizam milhares de chips e servidores funcionando simultaneamente para processar grandes volumes de dados.
Além disso, após o treinamento, o sistema continua consumindo energia sempre que é utilizado por milhões de usuários ao redor do mundo. Outro ponto importante é o resfriamento dessas estruturas. Como os servidores trabalham continuamente e geram calor em grande escala, os data centers precisam de sistemas robustos de refrigeração, o que aumenta ainda mais o gasto energético.
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O crescimento acelerado desses centros de processamento exige ampliação da infraestrutura elétrica. Em alguns países, empresas de energia já avaliam o impacto da instalação de novos data centers sobre redes elétricas locais.
Quanto maior a demanda por eletricidade, maior também a necessidade de investimentos em geração, distribuição e transmissão.
Na prática, especialistas alertam que esse movimento pode pressionar tarifas no futuro, especialmente em regiões onde o crescimento tecnológico acontece mais rápido do que a expansão da capacidade energética.
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Embora o impacto não aconteça de forma imediata ou isolada, o aumento do consumo industrial e tecnológico entra na conta geral do sistema elétrico.