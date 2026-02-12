Copa do Mundo 2026: ingressos chegam a R$ 100 mil em revenda da Fifa

Os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 dispararam no site oficial de revenda disponibilizado pela Fifa. Os valores chegam a ultrapassar R$ 100 mil para alguns jogos.

Para a final de 19 de julho, um ingresso de categoria 1, a próxima do campo, tinha preço inicial de US$ 7.875 (cerca de R$ 40.816) nas vendas que se encerraram em janeiro. Agora, o mesmo ingresso é oferecido por quase US$ 20.000 (R$ 103.660), um aumento de mais de 150%.

A situação se repete em jogos de diferentes fases. Um assento de categoria 3, o segmento mais alto das arquibancadas, para a partida de abertura entre México e África do Sul, em 11 de junho na Cidade do México, está sendo oferecido por US$ 5.324 (R$ 27.594). O preço original era US$ 895 (R$ 4.275).

Para ver Brasil e Marrocos em 13 de junho, é preciso desembolsar US$ 1.725 (R$ 8.941), mais de sete vezes acima do valor original do ingresso.

Há algumas exceções: um ingresso para Áustria e Jordânia, que originalmente custa US$ 620 (R$ 3.213), está sendo revendido por US$ 552 (R$ 2.861).

O que diz a Fifa?

Embora a troca de ingressos conte com o respaldo da Fifa, a entidade especifica em suas condições de venda que atua apenas como facilitadora e que o revendedor determina o preço exibido de cada ingresso.

Segundo a entidade, o modelo de preços adotado para a Copa do Mundo 2026 reflete as práticas existentes para grandes eventos esportivos e de entretenimento nos países anfitriões.

Desde que as vendas de ingressos foram abertas em setembro, a Fifa foi duramente criticada pelos preços. O presidente do órgão, Gianni Infantino, atribuiu os valores a uma demanda "exorbitante".