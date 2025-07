Ayrton Senna ganha boneco Funko exclusivo que celebra sua fase na McLaren

A Candide, distribuidora oficial da Funko no Brasil, lançou o boneco Funko Pop! Rides Deluxe McLaren – Ayrton Senna, homenagem ao piloto brasileiro e sua fase vitoriosa na equipe McLaren. A pré-venda começou em 2 de julho, e o colecionável chega às lojas na segunda quinzena do mês com preço sugerido de R$ 499,99.

O lançamento reforça o poder e a influência da marca Senna, que segue relevante e ativa quase 30 anos após a morte do piloto. Ao longo de três décadas, a empresa gerou mais de US$ 1,2 bilhão em vendas e licenciamentos, segundo estimativa da Senna Brands, grupo da família que administra as marcas Senna e Senninha.

O grupo simboliza o legado do tricampeão mundial de Fórmula 1 e mantém um papel central ao investir em parcerias estratégicas que preservam a memória do piloto e conectam suas conquistas com novas gerações. A novidade da Candide exemplifica essa união entre esporte, cultura pop e colecionismo.

Senna fez história junto à McLaren, equipe pela qual conquistou três títulos mundiais de Fórmula 1 em 1988, 1990 e 1991. Foi com o carro vermelho e branco da escuderia britânica que o piloto brasileiro protagonizou algumas das corridas mais memoráveis do esporte, consolidando sua fama de ídolo global, especialmente em pistas molhadas e circuitos desafiadores como Mônaco e Suzuka.

Essa fase vitoriosa é o destaque do novo Funko Pop! Rides, de cerca de 11 centímetros de altura, que retrata Senna no cockpit da McLaren número 12, da temporada de 1988. Parte da linha Rides Deluxe, o boneco em vinil é uma homenagem à genialidade do piloto brasileiro.

“Ayrton Senna é um símbolo de superação, excelência e paixão pelo que faz. Ter uma linha dedicada a ele em parceria com a Funko é uma grande honra. O modelo da McLaren, em especial, carrega uma carga emocional imensa para todos nós, fãs e colecionadores", diz Bruno Verea, diretor de marketing da Candide.

Funko Pop! Rides Deluxe McLaren – Ayrton Senna retrata o tricampeão pilotando o carro da temporada de 1988 em edição limitada (Divulgação)

A nova peça reforça o compromisso da Candide e da marca Senna em oferecer produtos exclusivos, reunindo nostalgia, esporte e cultura pop. Em 2024, foram lançadas mundialmente três versões colecionáveis de Senna. Duas delas retratam momentos emblemáticos da carreira do piloto com os uniformes da Lotus e da McLaren, além do modelo Funko Pop! Rides Lotus, que é uma réplica detalhada do carro amarelo que o tricampeão pilotou na temporada de 1987.

Para Bianca Senna, CEO da Senna Brands e sobrinha do piloto, a missão da marca Senna é preservar e compartilhar a história e os valores de Ayrton Senna com as novas gerações. "Os itens colecionáveis da Funko são uma forma de fazer isso porque se conectam com fãs de todas as idades. O Ayrton simboliza a vontade de vencer e a coragem de perseguir seus sonhos e as conquistas dele pilotando a McLaren servem de inspiração para todos nós", diz.

Criada em 1990, a marca Senna é gerida pela Senna Brands e tem como propósito perpetuar a essência do piloto por meio de parcerias com empresas que compartilham seus valores. Parte da receita é destinada ao Instituto Ayrton Senna, que já beneficiou mais de 36 milhões de crianças e jovens em 3 mil municípios brasileiros.