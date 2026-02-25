Real Madrid x Benfica: que horas e onde assistir ao jogo da Champions League

Real Madrid e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira, 25, às 17h, no horário de Brasília, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Champions League 2025/2026.

A partida será disputada no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (Espanha), oito dias após o confronto de ida, que terminou com vitória do time espanhol por 1 a 0 e foi marcado por insultos racistas contra Vinícius Júnior em Lisboa.

No Estádio da Luz, o atacante brasileiro acusou o argentino Gianluca Prestianni, do Benfica, de chamá-lo de macaco. O protocolo antirracismo foi acionado, e a partida ficou interrompida por cerca de dez minutos. Imagens de TV também registraram torcedores imitando macaco.

A Uefa suspendeu preventivamente Prestianni por um jogo. O Benfica recorreu da decisão e levou o jogador para Madri. O clube ainda divulgou uma nota oficial em solidariedade a Prestianni, que nega ter feito ofensas raciais.

O Real Madrid venceu o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Vinícius Júnior aos cinco minutos do segundo tempo. Após o gol, o brasileiro recebeu cartão amarelo por comemorar próximo à torcida adversária.

O técnico Álvaro Arbeloa pode poupar Kylian Mbappé, que voltou a sentir dores no joelho esquerdo. Sobre Vinícius Júnior, o treinador afirmou que o atacante está motivado para a partida.

O Benfica terá o desfalque do técnico José Mourinho, expulso no jogo de ida e suspenso da partida desta quarta-feira.

Qual é o horário de Real Madrid x Benfica?

A partida começa às 17h (de Brasília), nesta quarta-feira, 25.

Onde assistir Real Madrid x Benfica ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo pelo streaming HBO Max.

Prováveis escalações