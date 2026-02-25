Esporte

Real Madrid x Benfica: que horas e onde assistir ao jogo da Champions League

Vini Jr. volta hoje ao gramado contra time de Gianluca Prestianni, que proferiu ofensas racistas na última partida

Vini Jr: brasileiro sofreu novos episódios racistas em fevereiro (Michael Regan/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 10h37.

Real Madrid e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira, 25, às 17h, no horário de Brasília, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Champions League 2025/2026.

A partida será disputada no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (Espanha), oito dias após o confronto de ida, que terminou com vitória do time espanhol por 1 a 0 e foi marcado por insultos racistas contra Vinícius Júnior em Lisboa.

No Estádio da Luz, o atacante brasileiro acusou o argentino Gianluca Prestianni, do Benfica, de chamá-lo de macaco. O protocolo antirracismo foi acionado, e a partida ficou interrompida por cerca de dez minutos. Imagens de TV também registraram torcedores imitando macaco.

A Uefa suspendeu preventivamente Prestianni por um jogo. O Benfica recorreu da decisão e levou o jogador para Madri. O clube ainda divulgou uma nota oficial em solidariedade a Prestianni, que nega ter feito ofensas raciais.

O Real Madrid venceu o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Vinícius Júnior aos cinco minutos do segundo tempo. Após o gol, o brasileiro recebeu cartão amarelo por comemorar próximo à torcida adversária.

O técnico Álvaro Arbeloa pode poupar Kylian Mbappé, que voltou a sentir dores no joelho esquerdo. Sobre Vinícius Júnior, o treinador afirmou que o atacante está motivado para a partida.

O Benfica terá o desfalque do técnico José Mourinho, expulso no jogo de ida e suspenso da partida desta quarta-feira.

Qual é o horário de Real Madrid x Benfica?

A partida começa às 17h (de Brasília), nesta quarta-feira, 25.

Onde assistir Real Madrid x Benfica ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo pelo streaming HBO Max. 

Prováveis escalações

  • Real Madrid - Técnico: Álvaro Arbeloa
    Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger e Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde e Arda Güler; Vinícius Jr. e Gonzalo García.
  • Benfica - Técnico (auxiliar): João Tralhão
    Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Barrenechea, Barreiro e Rafa Silva; Sidny, Pavlidis e Schjelderup.
