Por que conteúdos de creators estão ganhando do criativo tradicional

A publicidade digital entrou em uma fase curiosa: nunca houve tanta capacidade de segmentação, automação e otimização de mídia e, ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil capturar atenção.

O motivo está cada vez menos na mídia e cada vez mais no criativo.

As plataformas já sabem encontrar audiência com eficiência. O problema agora é outro: fazer as pessoas pararem para assistir.

Isso ajuda a explicar por que tantos anúncios não performam tão bem mesmo com mais tecnologia disponível. O leilão das plataformas evoluiu a ponto de não depender apenas de investimento. Hoje, relevância percebida pelo algoritmo pesa diretamente no custo e na entrega.

E é justamente aí que creators começam a mudar a lógica da mídia digital.

Existe uma diferença estrutural entre um criativo produzido exclusivamente para anúncio e um conteúdo que nasceu organicamente dentro das redes. O primeiro entra “frio” no leilão. Foi criado para mídia, não possui histórico de engajamento e precisa provar relevância do zero. O segundo já chega validado pela audiência. Tem linguagem nativa, comentários, compartilhamentos, retenção e sinais reais de interesse. É um conteúdo que o algoritmo entende como relevante antes mesmo da amplificação.

Na prática, isso muda eficiência.

A Meta já reconhece que qualidade e histórico de interação impactam diretamente performance e custo de entrega. Quanto mais sinais positivos um conteúdo carrega, maior tende a ser sua eficiência de mídia.

É daí que nasce a lógica de organic-to-paid, um modelo que vem ganhando espaço entre grandes anunciantes: conteúdos que performam organicamente passam a ser impulsionados via mídia paga.

Em vez de produzir dezenas de peças tentando descobrir o que funciona no leilão, as marcas começam a amplificar conteúdos que já provaram capacidade de gerar atenção. E o impacto aparece nos resultados.

Dados que levantamos pelo Creator Ads mostram que conteúdos impulsionados do Mercado Livre geraram 55 milhões de visualizações com CPView 35% abaixo do benchmark. No Magazine Luiza, creators amplificados alcançaram 155 milhões de pessoas com CPM 66% inferior à média da Meta. Já na Copa Energia, o modelo gerou CPC de R$ 0,20 e CTR de 5%, com custo 60% abaixo do benchmark.

Os números ajudam a mostrar uma mudança importante: creators não estão performando melhor apenas porque têm audiência. Eles performam melhor porque produzem conteúdos mais aderentes à dinâmica das plataformas. São peças que parecem feed, não publicidade.

E isso reduz um dos maiores desperdícios da mídia digital atual: investir pesado para testar criativos que ainda não passaram por nenhuma validação real de atenção. No modelo organic-to-paid, parte dessa validação acontece antes mesmo da verba de mídia entrar. O criativo já nasce “pré-aquecido”.

Só que transformar isso em operação escalável ainda é um desafio para a maioria das marcas.

Hoje, conteúdo orgânico e mídia paga normalmente funcionam separados. O creator publica de um lado. O time de performance opera do outro. Muitas vezes, o processo ainda depende de baixar vídeos manualmente, subir arquivos no Ads Manager e solicitar permissões creator por creator. Isso quando ambos os times conversam para enxergar essa oportunidade.

Foi justamente dessa fricção que surgiu o Boost, funcionalidade do Creator Ads. A ferramenta conecta creators e mídia dentro da mesma infraestrutura, permitindo selecionar conteúdos com melhor performance orgânica e amplificá-los diretamente via API, sem operação manual.

Na prática, isso transforma creators em uma fonte contínua de criativos já validados pela audiência.

E talvez essa seja a principal mudança da publicidade digital neste momento.

Durante anos, o mercado tentou ganhar eficiência melhorando segmentação. Agora, a vantagem competitiva começa a migrar para outro lugar: a capacidade de gerar criativos que o algoritmo, e principalmente as pessoas, realmente considerem relevantes.