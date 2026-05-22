Futura/Apex: Lula tem 42,7% e Flávio, 35,6%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera os cenários de primeiro turno testados para a eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa da Futura Inteligência em parceria com a Apex Partners, divulgada nesta sexta-feira, 22.

No principal cenário estimulado, Lula aparece com 42,7% das intenções de voto, contra 35,6% do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Na comparação com a pesquisa divulgada em 11 de maio, o petista e o senador estavam tecnicamente empatados. Flávio teve um leve recuo de 0,5 ponto percentual, enquanto Lula cresceu 3,4 pontos percentuais.

Na sequência, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), registra 3,9%, seguido pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 3,3%. Renan Santos soma 1,7%, enquanto Cabo Daciolo aparece com 1%. O escritor Augusto Cury registra 0,9% e Aldo Rebelo (DC), 0,4%.

Brancos, nulos e indecisos somam 10,6% no primeiro cenário estimulado.

Essa é mais uma pesquisa divulgada após a revelação dos áudios envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

Uma reportagem do portal The Intercept Brasil revelou que o senador pediu recursos a Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, longa sobre Jair Bolsonaro. Flávio negou irregularidades e afirmou que se tratava de uma iniciativa privada.

No segundo cenário testado, sem Flávio Bolsonaro, Lula marca 39%. Romeu Zema aparece com 13,3%, tecnicamente empatado com Ronaldo Caiado, que registra 13,1%. Os votos em branco, nulos e indecisos chegam a 24,4%.

Já no terceiro cenário, Lula registra 40% das intenções de voto, enquanto Michelle Bolsonaro aparece com 27,4%. Romeu Zema soma 7,5% e Ronaldo Caiado registra 6,5%.

Nesse cenário, os votos brancos, nulos e indecisos chegam a 12,8%.

Lula lidera espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Lula lidera com 37,9% das citações, seguido por Flávio Bolsonaro, com 24,9%.

O percentual de indecisos permanece elevado. Os entrevistados que afirmam não saber em quem votar ou não responderam somam 19,2% na espontânea.

Brancos e nulos representam 8,4%, enquanto outros nomes citados somam 4,9%. Romeu Zema aparece com 1,9%, seguido por Ronaldo Caiado, com 1,2%, e Renan Santos, com 0,9%.

Ciro Gomes registra 0,6%. Ratinho Jr e Augusto Cury aparecem com 0,1% cada. Aldo Rebelo e Eduardo Leite não pontuam.

Maioria afirma já ter candidato definido

A pesquisa também mediu o grau de definição do eleitorado para a disputa presidencial de 2026.

Segundo o levantamento, 55% dos entrevistados afirmam que já têm certeza do candidato em que pretendem votar. Outros 25,8% dizem ainda estar indecisos.

Já os eleitores que afirmam ter preferência, mas admitem mudança de voto, representam 7,3%. Os que dizem não pretender votar somam 7%, enquanto 4,8% não responderam.

A pesquisa Futura Inteligência/Apex ouviu 2.000 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 15 e 20 de maio de 2026, por meio de entrevistas telefônicas assistidas por computador, método conhecido como CATI.

O levantamento tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais, índice de confiança de 95% e está registrado sob o número BR-06529/2026.