Claude x ChatGPT: Anthropic pode superar OpenAI com US$ 900 bilhões

Se você achou, em algum momento, que a corrida pela inteligência artificial já tinha um vencedor definido, talvez valha a pena repensar. A Anthropic está se movendo para virar o jogo no Vale do Silício.

A startup, fundada por ex-executivos da OpenAI, abriu conversas com investidores para uma nova rodada de financiamento que pode elevar seu valor de mercado para algo acima de US$ 900 bilhões.

Se confirmado, a empresa ultrapassaria a própria OpenAI, hoje avaliada em cerca de US$ 852 bilhões, tornando-se a startup de IA mais valiosa do mundo, segundo informações coletadas pela Bloomberg.

Em fevereiro deste ano, a Anthropic era avaliada entre US$ 350 bilhões e US$ 380 bilhões. Afinal, o que fez a companhia praticamente dobrar de valor aos olhos do mercado em poucos meses?

O salto bilionário na receita

Fontes próximas ao assunto ouvidas pela Bloomberg indicam que a Anthropic atingiu um faturamento anual estimado em US$ 30 bilhões no início deste mês. No ano passado, estava em cerca de US$ 10 bilhões.

Além disso, a empresa já havia recusado propostas na faixa de US$ 800 bilhões, sinalizando confiança interna no crescimento do negócio e disposição para buscar uma avaliação ainda maior, na avaliação dos especialistas.

Processamento e o fator 'compute'

O principal motor dessa corrida é o chamado "compute", de acordo com dados computados pela Bloomberg.

Trata-se da capacidade de processamento necessária para treinar e operar modelos avançados de IA. Para sustentar esse crescimento, a Anthropic firmou acordos bilionários com grandes players de tecnologia.

A Amazon já investiu US$ 5 bilhões e planeja aportar até US$ 20 bilhões adicionais ao longo do tempo, chegando a um compromisso total de US$ 25 bilhões.

já investiu US$ 5 bilhões e planeja aportar até US$ 20 bilhões adicionais ao longo do tempo, chegando a um compromisso total de US$ 25 bilhões. No caso do Google, o investimento inicial de US$ 10 bilhões pode chegar a US$ 40 bilhões caso metas de desempenho sejam atingidas.

Segundo fontes consultadas pela CNBC, parte dessa infraestrutura está ligada ao desenvolvimento de um novo modelo interno focado em cibersegurança, conhecido internamente como "Mythos".

O sistema seria altamente avançado e sensível, a ponto de ter acesso restrito a um grupo seleto de clientes. Há relatos de interesse de instituições financeiras e até de órgãos governamentais.

Esse nível de demanda ajuda a explicar a necessidade da empresa de garantir algo em torno de cinco gigawatts de capacidade computacional em parcerias com Google, Amazon e Broadcom.

IPO no horizonte e disputa

Criadora do ChatGPT, a OpenAI, que chegou a ser avaliado em US$ 852 bilhões após uma rodada recorde de US$ 122 bilhões em março, enfrenta sinais de desaceleração em algumas métricas de crescimento de usuários e receita, segundo relatos divulgados pela Bloomberg.

A disputa também envolve quem chegará e com mais força ao mercado de capitais.

A Anthropic já avalia realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) possivelmente em outubro deste ano, o que ajuda a explicar o ritmo acelerado para consolidar uma avaliação mais robusta agora.

Do lado da OpenAI, o apoio vem de grandes investidores como a Nvidia e o SoftBank, ao passo que a dona do Claude se apoia no peso da infraestrutura e do capital estratégico da Amazon e do Google.