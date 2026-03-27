Anthropic discute IPO para o fim 2026; empresa quer aproveitar janela da SpaceX

A Anthropic começou a debater internamente uma abertura de capital (IPO) para o segundo semestre de 2026. Conforme uma reportagem do The Information, a empresa dona do Claude Code estaria conversando com bancos interessados em aumento da valorização de mercado da startup.

Inicialmente, a previsão é que sejam levantados US$ 60 bilhões, mas o valor pode aumentar ou diminuir conforme a oferta se aproxime. Há expectativas de que o IPO tenha potencial de se aproximar do valor histórico de US$ 75 milhões da SpaceX, cuja listagem pública deve ocorrer em junho deste ano.

Em fevereiro, a Anthropic arrecadou US$ 30 bilhões em uma rodada de investimento que elevou seu valor de mercado a US$ 380 bilhões; os números têm feito diferentes indústrias se interessarem em possíveis IPOs de empresas de inteligência artificial, incluindo a OpenAI, que deseja concluir o processo antes da rival.

Nesta semana, o Claude entrou em pauta por superar a popularidade do ChatGPT na loja digital da Apple, App Store, ao passo em que a Anthropic estava classificada até quinta-feira, 26, como um "risco para a cadeia de suprimentos" dos Estados Unidos.

Usuários pagantes também começaram a criticar os serviços da empresa por instabilidades na quantidade permitida de prompts a partir de assinaturas, com alguns migrando para novos serviços. Apesar dos momentos negativos, a expectativa para um IPO de valor significativo indica confiança na manutenção do status da startup.

Com apoio de gigantes como Google e Amazon, a Anthropic está em uma posição confortável em Wall Street para dar início a conversas que elevem o valor do IPO, ainda que agilidade seja um fator necessário para que os pontos negativos não escalonem a ponto de ofuscar o processo de transição financeira.

Líderes de IA se aproximam de IPOs

Em outubro de 2025, a agência Reuters informou que a OpenAI estudava realizar um IPO avaliado em US$ 1 trilhão, o que poderia se tornar a maior abertura de capital da história. Antes de avançar, porém, a companhia busca ampliar sua avaliação privada. O plano é elevar o valor estimado de US$ 500 bilhões para US$ 830 bilhões e atingir US$ 100 bilhões em captação acumulada. A estratégia combina rodadas sucessivas de financiamento com metas de crescimento e consolidação tecnológica.x

Empresas chinesas também adotaram a estratégia de IPOs com foco especial no setor de IA. No início de março, 350 companhias, incluindo a Victory Giant, estavam aguardando para iniciar a oferta; o mês de janeiro registrou um recorde de US$ 6 bilhões em receita das primeiras vendas de ações de forma total.