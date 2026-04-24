Google investe US$ 10 bilhões na Anthropic, com mais US$ 30 bilhões atrelados a metas de IA

O futuro da inteligência artificial está menos no chatbot exibido na tela e mais nos galpões silenciosos que mantêm esses sistemas funcionando. O novo acordo da Alphabet com a Anthropic, empresa responsável pelo Claude, prevê US$ 10 bilhões imediatos e até US$ 30 bilhões adicionais atrelados a metas de desempenho, avaliando a companhia em US$ 350 bilhões. O movimento indica que a corrida pela IA avançada deixou de ser apenas uma disputa de modelos e passou a ser uma batalha por infraestrutura física.

O centro desse arranjo está no Google Cloud, braço de computação em nuvem da empresa. Pelo contrato, a Anthropic terá acesso a 5 gigawatts de capacidade computacional ao longo de cinco anos, volume comparável ao consumo energético de cidades inteiras.

Essa lógica não começou com o Claude. Desde os primeiros laboratórios de aprendizado de máquina até a popularização dos grandes modelos de linguagem, a evolução da IA sempre dependeu de três pilares: dados, poder computacional e novas arquiteturas de software. Agora, a limitação mais sensível parece ser justamente a capacidade de processamento.

A própria Anthropic virou símbolo dessa nova etapa. Seu Claude Code, ferramenta voltada a programação, ajudou a elevar a receita anualizada da empresa para cerca de US$ 30 bilhões, segundo relatos recentes, ante US$ 9 bilhões no fim de 2025. Cada solicitação feita a um modelo desse porte ativa uma cadeia de cálculos em escala industrial, exigindo centros de processamento cada vez maiores.

Há ainda uma contradição estratégica no acordo. O Google financia e hospeda uma empresa que também disputa espaço com seus próprios produtos de IA corporativa. O movimento lembra a estratégia da Amazon, que já havia prometido US$ 5 bilhões iniciais e até US$ 20 bilhões adicionais à Anthropic, além de um amplo acordo de infraestrutura.

Concentração de poder preocupa mercado e pesquisadores

O avanço acelerado da IA também amplia uma preocupação antiga: a dependência de poucos grupos capazes de sustentar financeiramente essa expansão. Quando energia, chips e data centers ficam concentrados em poucas empresas, o desenvolvimento científico pode avançar mais rápido, mas também se torna mais centralizado e menos acessível.

Na prática, isso significa que a pergunta central da indústria já não é apenas qual modelo será mais inteligente. O debate passa por quem terá a capacidade física — e financeira — de colocar essa inteligência em operação em escala global. A disputa pela IA, hoje, é também uma disputa por território industrial.