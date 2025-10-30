OpenAI, do ChatGPT, planeja IPO avaliado em US$ 1 trilhão

A OpenAI, criadora do ChatGPT, está preparando o terreno para realizar um dos maiores IPOs da história, que pode ser avaliado em US$ 1 trilhão. A empresa cogita entrar com pedido de abertura de capital junto à SEC (órgão regulador do mercado de valores mobiliários nos EUA), a partir do segundo semestre de 2026, segundo a Reuters.

Fontes ouvidas pela agência de notícias afirmaram que a companhia já discute com assessores a possibilidade de captar pelo menos US$ 60 bilhões com a oferta, embora os planos ainda estejam em estágio inicial. A CFO da empresa, Sarah Friar, teria sinalizado internamente que a listagem pode ocorrer até 2027, mas alguns conselheiros apostam em uma antecipação para o final de 2026.

Apesar da movimentação, a empresa disse à Bloomberg que um IPO ainda não está no foco. “Não poderíamos ter definido uma data. Estamos construindo um negócio durável e avançando nossa missão para que todos se beneficiem da AGI”, disse um porta-voz da companhia ao site americano.

A estrutura corporativa da OpenAI foi reformulada nesta semana, o que pode facilitar a captação via mercado de capitais. A organização sem fins lucrativos, agora chamada OpenAI Foundation, passou a deter 26% da holding que comanda a empresa e poderá receber mais ações caso marcos de desempenho sejam atingidos.

Demanda trilionária por capital

A busca por financiamento tem explicação.

Sam Altman declarou recentemente que a empresa planeja investir até US$ 1,4 trilhão em infraestrutura para IA. A companhia também projeta encerrar 2025 com uma receita anualizada de US$ 20 bilhões, mas ainda registra prejuízos operacionais significativos.

Altman admitiu, durante uma transmissão ao vivo nesta semana, que um IPO é “o caminho mais provável” para atender às necessidades de capital da companhia. Segundo as fontes ouvidas pela Reuters, a abertura de capital também viabilizaria aquisições estratégicas e atrairia novos investidores, principalmente após a redução da dependência financeira da Microsoft.

A última avaliação da OpenAI chegou a US$ 500 bilhões, durante uma venda de ações para funcionários, o que tornou a dona do ChatGPT a startup mais valiosa do mundo. Se os planos de IPO se confirmarem, a empresa pode se tornar também uma das mais valiosas já listadas no mercado americano.