Com OpenAI e Anthropic, Amazon quer se estabelecer como principal parceira para modelos de IA

A Amazon decidiu avançar de forma mais agressiva na disputa pelo comando da infraestrutura de inteligência artificial ao levar os modelos da OpenAI pela primeira vez para a AWS, sigla para Amazon Web Services, sua divisão de computação em nuvem. O movimento inclui um investimento inicial de US$ 15 bilhões e pode chegar a US$ 50 bilhões no total.

Em entrevista à newsletter Sources, o CEO da AWS, Matt Garman, sinalizou que boa parte desse valor adicional deve ser desembolsada ainda este ano. A reportagem também indica que os objetivos a serem alcançados para o cumprimento das metas incluem uma abertura de capital (IPO) e uma declaração de inteligência artificial geral (AGI).

O motivo do movimento explica tudo: a Amazon quer o que a Microsoft construiu nos últimos anos. A empresa ainda acredita que pode fazer melhor. Garman foi direto ao afirmar que a AWS será "uma parceira melhor para a OpenAI" do que a rival, e destacou que a relação vem sendo desenvolvida nos últimos seis a nove meses, à medida que o contrato de exclusividade da OpenAI com a Microsoft foi sendo flexibilizado.

E Sam Altman está de acordo com o contexto positivo. O CEO da OpenAI gravou um vídeo elogiando a Amazon como companheira estratégica no mesmo dia em que seu ex-aliado Elon Musk dava início ao julgamento contra a dona do ChatGPT em Oakland. Musk, que esteve presente no fundamento da companhia em 2015, acredita ser ilegal a transição de organização sem fins lucrativos para uma estrutura com fins lucrativos.

AWS quer ser principal hospedeira do mercado

"Obviamente, esse investimento foi um grande sucesso para a Microsoft. Acho que seremos um parceiro melhor para a OpenAI, e acredito que é isso que a equipe da OpenAI vê... Nossa abordagem é um pouco diferente. Nós realmente vemos isso como uma situação vantajosa para ambos os lados. E não é só da boca para fora", declarou Garman. O resultado prático já aparece em produtos como a IA GPT-5.4, que está disponível em preview no Bedrock, e a futura versão 5.5. Há também um produto de agentes gerenciados desenvolvido de maneira conjunta pelas duas empresas.

A AWS ocupa agora um lugar que nenhuma outra nuvem tem. Ela hospeda modelos de ponta tanto da OpenAI quanto da Anthropic, rivais diretas no mercado. Garman confirmou que a Anthropic seguirá desenvolvendo produtos próprios na plataforma. "Temos muitos concorrentes que operam na plataforma AWS, e muitos deles não se dão muito bem entre si. Eles podem até se detestar, mas não nos detestam", acrescentou Garman à Sources.