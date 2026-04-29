Empresa dona do Claude procura profissionais dispostos a ganhar US$ 400 mil para fazer algo ‘humano’

Irônico ou não, a Anthropic, uma das maiores empresas de IA do mundo, está atrás de um profissional para fazer algo essencialmente humano. Ele não vai operar máquinas, criar códigos imensos ou programar assistentes virtuais. Na verdade, é para fazer algo bem mais humano: organizar eventos presenciais.

A principal responsabilidade é realizar eventos – desde os pequenos até as grandes conferências. É uma pessoa que precisa ser boa em comunicação, porque será responsável por divulgar as mensagens da empresa em campo e ter conversas com representantes de órgãos oficiais e acadêmicos.

E não ganhará pouco para exercer essa função. A Anthropic pagará US$ 400 mil por ano para quem topar a missão. Entre os requisitos, deve ser um profissional com experiência em liderança, disposto a morar em Nova York ou São Francisco e com disponibilidade para viagens frequentes.

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Os interessados ​​precisam enviar uma carta de apresentação e escrever uma redação explicando por que querem trabalhar na Anthropic.

O esforço para contratar um profissional que estará no campo tem como cenário um novo momento do setor, em que as empresas de tecnologia enfrentam um desgaste de imagem com a percepção de que suas tecnologias podem trazer problemas, como o aumento da demanda por energia.

A abordagem da Anthropic sempre foi mais cautelosa que a dos concorrentes. Agora, parece que chegou a hora de levar isso ao mercado.

Pelo menos, vão pagar bem para quem topar o desafio.

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