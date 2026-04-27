OpenAI e Microsoft enterram contrato para AGI antes mesmo da sua criação

A relação entre OpenAI e Microsoft, antes apresentada como a principal aliança da corrida global por inteligência artificial, entrou em uma nova fase de distanciamento. A exclusão oficial da chamada cláusula de AGI do contrato elimina a principal regra que conectava o avanço tecnológico ao futuro financeiro da parceria.

Durante anos, a cláusula funcionou como uma espécie de gatilho estratégico: se a OpenAI declarasse ter alcançado a inteligência artificial geral — conceito conhecido no setor como sistemas capazes de igualar ou superar humanos em múltiplas tarefas — a Microsoft poderia perder parte de seus direitos sobre os produtos e modelos desenvolvidos pela empresa.

Agora, o novo acordo anunciado na segunda-feira substitui essa lógica por uma relação mais pragmática e limitada no tempo. A Microsoft segue como principal parceira de nuvem da OpenAI, com prioridade para lançamentos no Azure, sua plataforma de computação em nuvem, mas a desenvolvedora do ChatGPT passa a ter liberdade para fechar contratos com qualquer outro provedor, incluindo Amazon e Google.

A mudança atende diretamente aos planos da OpenAI de ampliar sua presença entre clientes corporativos e preparar o caminho para uma futura abertura de capital. Também reduz a dependência operacional da Microsoft em um momento em que a disputa por capacidade computacional se tornou um dos principais gargalos da indústria.

O compartilhamento de receita entre as empresas continuará apenas até 2030, com limite máximo de repasses e sem qualquer vínculo com o eventual surgimento da AGI. Na prática, isso significa que o conceito deixa de ser um marco contratual e passa a ter peso quase exclusivamente narrativo.

Essa é a segunda renegociação relevante desse trecho. Em outubro, durante a controversa reestruturação com fins lucrativos da OpenAI, a Microsoft já havia conseguido preservar direitos estratégicos sobre propriedade intelectual até 2032. Antes disso, a empresa perderia acesso privilegiado assim que a AGI fosse oficialmente reconhecida.

Com o novo desenho, não existe mais painel independente para declarar esse momento, nem obrigação formal de a OpenAI anunciar se chegou a esse estágio. A licença da Microsoft sobre modelos e produtos continua válida até 2032, mas agora de forma não exclusiva, abrindo espaço para concorrentes disputarem o mesmo mercado.

O fim da AGI como cláusula e o avanço da IA como negócio

A retirada da cláusula expõe uma mudança importante no discurso do setor. A AGI, durante anos tratada como objetivo final e quase filosófico da indústria, passa a perder espaço diante de uma agenda mais imediata: receita, infraestrutura e domínio de mercado.

A OpenAI, que nasceu com a proposta pública de desenvolver inteligência artificial segura e amplamente benéfica, se aproxima cada vez mais da lógica tradicional das grandes empresas de tecnologia. A possibilidade de negociar com múltiplas nuvens e ampliar sua base corporativa reforça esse movimento.

Para a Microsoft, o novo acordo reduz o risco de depender de uma definição abstrata e difícil de comprovar. A empresa preserva acesso estratégico à tecnologia da OpenAI, mantém participação relevante no ecossistema e evita que uma declaração simbólica de AGI desfaça anos de investimento bilionário.

A empresa detinha anteriormente cerca de 27% da OpenAI, considerando uma base diluída após conversão de participação. Ainda que essa fatia continue relevante, o novo contrato mostra que o centro da disputa deixou de ser a promessa da superinteligência e passou a ser o controle sobre quem monetiza primeiro.

No fim, a inteligência artificial geral pode não ter sido cancelada tecnicamente, mas perdeu sua função mais concreta: organizar o futuro da maior parceria do setor. E, sem esse papel, o conceito corre o risco de ser enterrado antes mesmo de existir.