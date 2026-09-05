Nvidia já tem US$ 99 bilhões investidos em empresas de IA

A Nvidia já soma US$ 99 bilhões em investimentos em participações de empresas, em uma expansão que transforma a fabricante de chips em uma das principais financiadoras da indústria de inteligência artificial. O valor registrado em 26 de julho é mais de dez vezes superior aos cerca de US$ 7 bilhões de um ano antes.

A companhia também informou ter mais de US$ 40 bilhões em novos investimentos comprometidos em 2026. A carteira inclui laboratórios de IA, empresas de computação em nuvem e companhias de infraestrutura.

O movimento amplia o papel da Nvidia na cadeia de IA. Além de vender os chips usados para treinar e operar modelos, a empresa passou a colocar capital nas companhias que dependem desses equipamentos para crescer.

Onde a Nvidia está colocando dinheiro

Entre os principais alvos estão empresas como OpenAI, CoreWeave e Nebius. A Nvidia também investiu em companhias ligadas a tecnologias ópticas, usadas para acelerar a transmissão de dados em centros de processamento.

Em fevereiro, a Nvidia anunciou um investimento de US$ 30 bilhões na OpenAI, dentro de uma rodada de financiamento de US$ 110 bilhões. A companhia também investiu US$ 2 bilhões na CoreWeave e anunciou outro aporte de US$ 2 bilhões na Nebius.

Os investimentos não se limitam a empresas privadas. A Nvidia colocou US$ 5 bilhões na Intel e passou a deter uma participação que, valorizada pelo desempenho das ações, chegou a US$ 30 bilhões. A companhia também tinha uma participação na SpaceX avaliada em US$ 21 bilhões em junho.

Por que a Nvidia está investindo

A estratégia ajuda a Nvidia a ampliar o número de empresas que utilizam sua infraestrutura e seus chips. Segundo a companhia, os investimentos servem para ampliar oportunidades de crescimento, desenvolver seu ecossistema e fortalecer sua posição competitiva.

Na prática, a fabricante também ajuda clientes e parceiros a levantar recursos para comprar seus próprios produtos. Empresas de computação em nuvem especializadas em IA, por exemplo, usam capital para adquirir GPUs e depois vender capacidade de processamento para outras companhias.

O movimento é especialmente relevante porque a Nvidia ainda concentra uma parcela importante de sua receita em grandes provedores de nuvem. No segundo trimestre fiscal de 2027, US$ 48,7 bilhões dos US$ 96,2 bilhões de receita vieram do segmento de hyperscalers.

IA exige cada vez mais capital

A Nvidia também passou a atuar diretamente no financiamento da infraestrutura necessária para a expansão da IA. Em agosto, a empresa anunciou parcerias com Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs e KKR para criar plataformas capazes de mobilizar mais de US$ 500 bilhões em capital de terceiros para projetos de infraestrutura de IA.

Em outra frente, a Nvidia assumiu garantias de até US$ 105 bilhões relacionadas à infraestrutura de um complexo de data centers em Ohio que terá a OpenAI como cliente. O projeto será desenvolvido pela SB Energy e terá capacidade inicial de 4,25 gigawatts de computação.

A Nvidia também anunciou nesta semana um acordo para comprar a Hugging Face por US$ 12,93 bilhões. A aquisição amplia a estratégia para além do financiamento e coloca sob o guarda-chuva da fabricante uma das principais plataformas de desenvolvimento e compartilhamento de modelos de IA.